بالفيديو - جحيم سيجنال إيدونا بارك يلتهم بايرن.. دورتموند بطلا للسوبر الألماني

فاز بوروسيا دورتموند بلقب كأس السوبر الألماني 2019، بتغلبه على غريمه بايرن ميونيخ 2-0 على ملعب سيجنال إيدونا بارك.

باكو ألكاسير وجادون سانشو سجلا هدفي دورتموند في الشوط الثاني، ليقهرا الضيف البافاري.

اللقب هو السادس لـ دورتموند في كأس السوبر، والأول منذ 2014، ليبتعد بلقب واحد عن بايرن صاحب الرقم القياسي بـ7 ألقاب.

بايرن المتوج بثنائية الدوري والكأس في الموسم الماضي، فشل من جانبه في الحفاظ على لقب السوبر الذي حصده لـ3 مواسم متتالية.

المباراة بدأت ساخنة قبل مرور 50 ثانية، عندما اضطر مانويل نوير قائد بايرن للقيام بتصدٍ رائع أمام تسديدة القائد المقابل، ماركو رويس، من داخل منطقة الجزاء.

نوير الذي أجاد في أول دقيقة، خرج برعونة من مرماه دون مبرر في الدقيقة 14، تاركا مرماه خاليا، لكن تسديدة باكو ألكاسير بعيدة المدى مرت مباشرة بجوار القائم.

ولأنه الجدار الذي لا يهتز، فقد حافظ نوير على هدوئه وقام بإنقاذ بارع في الدقيقة 20، ليبعد تسديدة البرتغالي رافاييل جيريرو الذي اخترق منطقة جزاء بايرن بسهولة بالغة.

تألق نوير توقّف عند هذه اللحظة، وتحوّل إلى الجهة المقابلة، بين قفازي السويسري مارفين هيتس حارس مرمى دورتموند.

هيتس قام بتصدٍ رائع في الدقيقة 23 أمام كينجسلي كومان الذي تلقى عرضية مميزة من ليون جوريتسكا.

الشوط الأول السريع للغاية والمليء بالفرص المحققة لم يشهد أهدافا، ليدخل الفريقان إلى غرف خلع الملابس دون ملامسة شباك الخصم.

في الشوط الثاني احتاجت جماهير الفيستفاليا إلى 3 دقائق فقط حتى تشهد تغييرا في النتيجة.

الإنجليزي جادون سانشو بطل الشوط الثاني اخترق من الجهة اليمنى، وأرسل عرضية رائعة لـ ألكاسير الذي سدد كرة أرضية بارعة في الدقيقة 48، منحت التقدم لـ دورتموند.

بايرن ميونيخ لم يكتف بالمشاهدة، فهاجم بشراسة بحثا عن التعادل، ليظهر السويسري هيتس مجددا ويبعد كرة خطيرة أمام توماس مولر في الدقيقة 55.

أخطر فرص اللقاء حدثت في الدقيقة 58.

بايرن تحصّل على فرصة ثلاثية، أمام شجاعة كبيرة من هيتس حارس دورتموند ومدافعه مانويل أكاجني، إذ أبعدا الكرة عن خط مرماهما في 3 مناسبات متتالية أمام تسديدات كومان ومولر.

ليأتي العقاب بعد 11 دقيقة.

سانشو شن هجمة مرتدة عنترية على دفاعات بايرن في الدقيقة 69، وبشكل فردي اختار ألا يمرر للزملاء، وأن يسدد بنفسه في شباك نوير، محرزا هدف تأكيد الانتصار لأسود الفستفاليا.

ليفتتح دورتموند الموسم ببطولة، فيما يدخل الشك مكاتب إدارة بايرن بشأن المدرب نيكو كوفاتش مبكرا للغاية.

















































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