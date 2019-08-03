مدافع فولام يتوعد مُشجعا لفريقه اعتدى بالضرب على شقيقته.. والنادي يفتح تحقيقا عاجلا

توعد كيرس كرستي مدافع فريق فولام الإنجليزي أحد مُشجعي فريقه بعد تعدي الأخير على شقيقه اللاعب.

الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى انطلقت اليوم السبت، ولعب فولام خارج أرضه أمام بارنسلي.

بارنسلي انتصر على فولام بهدف مقابل لا شيء، ولكن ما حدث بعد المباراة هو ما أشعل الأمور تماما.

وكتب كيرس كرستي على حسابه الشخصي على (تويتر): "إلى مُشجع فولام الذي قرر أن يعتدي على شقيقتي اليوم خلال المباراة، وإلى زوجته التي بررت فعله بتصريحات عنصرية، آمل أن تكون فخور بنفسك وتشعر بضخامتك".

"ستحصل على ما سيأتي إليك الآن. بغض النظر عن شعورك بخصوص النتيجة، ولكن أفعالك مُخزية".

إدارة فولام قررت التحرك سريعا واتخاذ الإجراءات المناسبة في أسرع وقت.

وأصدر النادي بيانا مقتضبا أشار من خلاله إلى "يُحقق فولام في واقعة حدثت اليوم في ملعب بارنسلي، وفي حالة تحديد هوية الجناة، ستأخذ إدارة النادي أقوى الإجراءات الممكنة".

Fulham Football Club is investigating an incident which took place in the away end at the Barnsley v Fulham fixture this afternoon. Should the perpetrators be identified, the Club will be taking the strongest possible action.#FFC — Fulham Football Club (@FulhamFC) August 3, 2019

مدافع فولام صاحب الـ 26 عاما انضم للفريق في يناير 2018 قادما من ميدلزبره.

وشارك اللاعب في 31 مباراة الموسم الماضي ونجح في التسجيل مرة والصناعة مرة وتحصل على 7 بطاقات صفراء.

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