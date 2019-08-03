سلة - ناشئات مصر يحصدن وصافة بطولة إفريقيا ويتأهلن إلى كأس العالم

أنهى منتخب مصر للناشئات مشاركته في بطولة إفريقيا لكرة السلة تحت 16 عاما، باحتلال المركز الثاني، ليتأهل إلى كأس العالم 2020 في رومانيا.

فتيات مصر حجزن مقعدا من اثنين لقارة إفريقيا في البطولة العالمية التي تُلعَب في أغسطس 2020، رفقة منتخب مالي بطل المسابقة.

ليكون هذا التأهل هو الثاني في تاريخ ناشئات السلة المصريات، بعد المشاركة في كأس العالم 2014.

مصر ثأرت من أنجولا في نصف النهائي وتغلبت عليها 71\50 يوم أمس، بعد أن ودعت مسابقة العام الماضي أمامها من نفس الدور.

لكن اللقب الإفريقي الأول لم يتحقق، وخسر المنتخب المصري أمام مالي في النهائي للمرة الرابعة تاريخيا بعد نسخ 2009، و2011، و2013.

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