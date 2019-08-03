مرعي يسجل وأنتوي وعطوة وعيسى يشاركون في فوز بيراميدز على الباطن

السبت، 03 أغسطس 2019 - 20:19

كتب : FilGoal

بيراميدز - عمرو مرعي

فاز فريق بيراميدز يوم السبت على نادي الباطن السعودي بنتيجة 2-صفر في مباراة ودية استضافها ملعب 30 يونيو.

وسجل عبد الله بكري وعمرو مرعي هدفي المباراة.

وشارك جون أنتوي ومحمد عطوة وإسلام عيسى اللاعبون الجدد للفريق في المباراة.

أخبار متعلقة

"لا كاسا دي خوان".. رسميا: ساوباولو يتعاقد مع خوانفران إيميليانو دياز لـ في الجول: الزمالك استطلع رأينا بشأن رامون.. ووكيله يوضح سير المفاوضات مران الأهلي - لاسارتي يجتمع برمضان صبحي حارس مرمى الترجي: الميداليات الذهبية في منازلنا ولن نعيدها.. نحن أبطال إفريقيا

وكان بيراميدز فاز وديا يوم الجمعة على عجمان الإماراتي بنتيجة 3-صفر، سجل عبد الله السعيد هدفين وأحرز عيسى هدفا.

ويستعد بيراميدز للمشاركة في الكونفدرالية ويواجه ضيفه فريق ايتوال دو كونجو الكونغولي في ذهاب دور الـ64 يوم الجمعة.

وبعد أسبوع من المباراة يلعب بيراميدز أمام الأهلي في ثمن نهائي كأس مصر 2018-2019.

وفي حال تأهل بيراميدز للدور ربع النهائي يواجه حرس الحدود.

اقرأ أيضا:

في الجول يكشف – البدري يقترب من قيادة منتخب مصر.. وأسماء الجهاز المعاون

الحدود لـ في الجول: الاتفاق تم بين الزمالك والمحلة بخصوص عاشور.. وتأجيل موعد الاستغناء

اتحاد الكرة يعلن: الأهلي يواجه بيراميدز خلال أسبوعين.. ولا قرعة موجهة للدوري والكأس

بالفيديو – تريزيجيه يصنع لأول مرة في انتصار ودي لـ أستون فيلا

حوار في الجول - مدرب مدغشقر يتحدث عن مفاوضات الزمالك والتحول من التدريس للتدريب

بيراميدز

نرشح لكم

أخر الأخبار

عبد الحفيظ يتحدث عن مصير مؤمن زكريا مع الأهلي 3 دقيقة | الدوري المصري
مصدر في الإسماعيلي لـ في الجول: الجونة يُزاحم سموحة لضم جناح الدراويش 5 دقيقة | الدوري المصري
مصدر من دجلة يكشف لـ في الجول سبب تعطل انضمام عبد العاطي لـ الزمالك حتى الآن 23 دقيقة | الدوري المصري
صلاح والدرع الخيرية.. بين استبعاد سابق والبحث عن تكرار إنجاز صديقه 35 دقيقة | مصر
سولشاير يكشف عن هوية قائد مانشستر يونايتد الجديد 38 دقيقة | أوروبا
مدرب الزمالك – رامون دياز.. ملك المليونيرات الأكثر فوزا.. ولماذا يصطحب 7 مساعدين معه 48 دقيقة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 ملف - تقديم صفقات الزمالك الجديدة وإعلان موقف شيكابالا ومصطفى محمد 2 مصدران من بيراميدز والأهلي يكشفان لـ في الجول جديد انتقال أفشة.. صفقة تبادلية في الأفق وساعات حاسمة 3 بعد تتويج الأهلي باللقب.. أمير مرتضى يُعقب على تصريح "بيراميدز هو منافس الزمالك" 4 خبر في الجول – الأهلي يستقر على قيد 26 لاعبا في قائمته الإفريقية.. وتواجد الشيخ

قد ينال إعجابك