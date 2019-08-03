مرعي يسجل وأنتوي وعطوة وعيسى يشاركون في فوز بيراميدز على الباطن

فاز فريق بيراميدز يوم السبت على نادي الباطن السعودي بنتيجة 2-صفر في مباراة ودية استضافها ملعب 30 يونيو.

وسجل عبد الله بكري وعمرو مرعي هدفي المباراة.

وشارك جون أنتوي ومحمد عطوة وإسلام عيسى اللاعبون الجدد للفريق في المباراة.

وكان بيراميدز فاز وديا يوم الجمعة على عجمان الإماراتي بنتيجة 3-صفر، سجل عبد الله السعيد هدفين وأحرز عيسى هدفا.

ويستعد بيراميدز للمشاركة في الكونفدرالية ويواجه ضيفه فريق ايتوال دو كونجو الكونغولي في ذهاب دور الـ64 يوم الجمعة.

وبعد أسبوع من المباراة يلعب بيراميدز أمام الأهلي في ثمن نهائي كأس مصر 2018-2019.

وفي حال تأهل بيراميدز للدور ربع النهائي يواجه حرس الحدود.

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