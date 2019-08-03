"لا كاسا دي خوان".. رسميا: ساوباولو يتعاقد مع خوانفران

"اسمي ليس طوكيو.. اسمي ساوباولو".

في عمر الرابعة والثلاثين، قرر الإسباني خوانفران توريس الارتحال غربا، والانضمام إلى نادي ساوباولو البرازيلي، بعد رحلة طويلة ومظفرة رفقة أتليتكو مدريد.

النادي البرازيلي أعلن عبر موقعه الرسمي التوقيع مع خوانفران لمدة عام ونصف، حتى ديسمبر 2020.

تقديم خوانفران عبر الحساب الرسمي لـ ساوباولو على تويتر تم بطريقة مميزة للغاية، بإسقاط كبير على المسلسل الإسباني "لا كاسا دي بابل".

في فيديو التقديم، يظهر خوانفران توريس صوتيا فقط، ويتحدث بالكلمات التالية:

"اسمي ليس طوكيو، ولكن عندما بدأت مشاهدة وممارسة كرة القدم، شاهدت في اليابان فريقا يتكوّن قميصه من ألوان الأحمر والأبيض والأسود، يلعب أفضل كرة قدم، ويتوج بطلا للعالم.

وُلدت وترعرعت في إسبانيا، وحظيت بمسيرة رائعة أفضل مما حلمت، فزت بكل شيء، وحظيت بالاحترام.

اسمي ليس طوكيو، وكذلك ليس مدريد، لكن الآن يجب علي مغادرة مدريد حتى أحقق أشياء أخرى، حتى أعيش أحلاما أخرى.

اسمي خوانفران توريس، وأنا الآن منتمي لـ التري كولور، يمكنكم نعتي بـ ساوباولو".

خوانفران لعب في أتليتكو مدريد منذ 2011 حتى رحل بانتهاء عقده في 2019، بعد أن خاض معه 355 مباراة، سجل خلالها 6 أهداف وصنع 41 هدفا.

الظهير الأيمن الذي يمتلك 22 مباراة دولية مع منتخب إسبانيا، حقق 7 بطولات مختلفة مع الروخيبلانكوس، ولعب نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين، وأهدر ركلة جزاء ترجيحية في الثاني متسببا في الهزيمة أمام ريال مدريد.

اللاعب بدأ مسيرته في ريال مدريد وتم تصعيده للفريق الأول، قبل أن يلعب معارا لـ إسبانيول، ثم يرحل بشكل نهائي إلى أوساسونا، ومنه تحوّل إلى أتليتكو ليكتب الفصل الأكثر أهمية في مسيرته.

ساوباولو يواصل الصفقات الكبرى

يأتي هذا التعاقد، بعد يوم واحد من إعلان ساوبولو انتداب ظهير أيمن تاريخي آخر، هو البرازيلي داني ألفيش.

ساوبولو انتدب ألفيش وأعطاه القميص رقم 10، ولا يبدو أنه سيشغل مركز الظهير الأيمن بالنظر إلى التعاقد مع الإسباني خوانفران في اليوم التالي.

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