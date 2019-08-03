مران الأهلي - لاسارتي يجتمع برمضان صبحي

اجتمع مارتن لاسارتي مدرب الأهلي برمضان صبحي لاعب الفريق لتوجيه إرشادات إلى الأخير على هامش مران النادي يوم السبت في ملعب مختار التتش.

رمضان صبحي النادي : الأهلي الأهلي

وواصل المدافع سعد سمير القيام بتدريبات تأهيلية.

ويستعد الأهلي لمواجهة مضيفه اطلع برة المنتمي لجنوب السودان في 11 أغسطس على ملعب برج العرب في ذهاب دور الـ64 من دوري أبطال إفريقيا.

وتوج الأهلي بلقب الدوري المصري الممتاز للمرة 41 في تاريخه ويتطلع لمواجهة بيراميدز في ثمن نهائي كأس مصر بعد أسبوعين.

ويواجه الأهلي غريمه التقليدي الزمالك في 18 سبتمبر في كأس السوبر المصري.

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