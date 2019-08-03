سولشاير يكشف سبب غياب بوجبا عن ودية يونايتد أمام ميلان

كشف أولى جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد سبب غياب بول بوجبا عن ودية فريقه أمام ميلان.

مانشستر يونايتد يواجه ميلان وديا ضمن الاستعدادات الأخيرة لانطلاق الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي.

غاب بوجبا، لتتزايد الأحاديث حول إمكانية رحيله من صفوف يونايتد، ولكنه غاب "بسبب الإصابة" وفقا لـ سولشاير.

وقال سولشاير: "بوجبا اشتكى من آلام في الظهر".

وأضاف في تصريحاته مع سكاي سبورتس قبل انطلاق المباراة "هي نفس المشكلة التي عان منها الأسبوع الماضي عندما لم يسافر معنا إلى النرويج".

وواصل "أعتقد أنه سيكون متاحا للمشاركة بشكل طبيعي الأسبوع المقبل".

بوجبا انضم إلى يونايتد في صيف 2016 قادما من يوفينتوس ويمتد عقده مع الشياطين الحمر حتى 2021.

وخرج بوجبا بتصريحات مثيرة في شهر يونيو الماضي، ليشير إلى احتمالية رحيله عن يونايتد قائلا: "قد يكون هذا الوقت المناسب لخوض تحدي جديد في مكان آخر".

رغبة زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد واضحة للجميع. الفرنسي يرغب في انتداب بوجبا للقلعة الملكية ويقاتل من أجل ذلك. فهل تتم الصفقة؟

صاحب الـ 26 عاما شارك الموسم الماضي في 47 مباراة ونجح في تسجيل 16 هدفا وصناعة 11.

منذ انضمامه لـ يونايتد، سجل بوجبا 31 هدفا وصنع 29 هدفا خلال ظهوره في 142 مباراة في كل البطولات.

ورفع بوجبا لقب الدوري الأوروبي مع يونايتد إلى جانب لقب كأس الرابطة الإنجليزية.

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