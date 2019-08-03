خاص الإسماعيلي لـ في الجول: انتظروا خليل نيمار مفاجأة الموسم الكروي

السبت، 03 أغسطس 2019 - 17:17

كتب : ياسر الشريف

خليل حجي

أبدى صبري المنياوي مدير الكرة في نادي الإسماعيلي، تفاؤله الشديد بصفقات الدراويش للموسم الجديد.

الإسماعيلي يسعى لتجاوز الموسم الماضي الصعب الذي أنهاه في المركز السابع بالدوري المصري، ليغيب عن المنافسات الإفريقية.

وصرّح المنياوي لـ FilGoal.com: "صفقات الإسماعيلي الجديدة تحقق الإضافة وتسد ثغرات الفريق".

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وأضاف: "كنا في حاجة إلى خبرة محمود دونجا".

وواصل: "كما احتجنا إلى قدرات أحمد مدبولي ليدعم الفريق بقدراته".

ووعد: "خليل نيمار سيكون مفاجأة الموسم الكروي، فهو لاعب متميز".

وأتم: "دونجا ومدبولي سيخضعان لبرنامج إعدادي للدفع بهما في تدريبات الفريق".

وكان الإسماعيلي قد أعلن عن ضم خليل حجي "نيمار" لاعب الزمالك السابق في عقد يمتد لـ5 سنوات.

كما حصل فريق الدراويش على خدمات دونجا ومدبولي من الزمالك ضمن صفقة بيع حارس المرمى محمد عواد.

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