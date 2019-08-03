بيلد: ريبيري إلى الدوري القطري أو السعودي

لا يزال مستقبل الفرنسي فرانك ريبيري غير واضح المعالم بعد الرحيل عن بايرن ميونيخ الألماني، لكن يبدو أن الدوريات الخليجية ستكون لها كلمة الحسم.

فرانك ريبيري النادي :

ريبيري البالغ 36 عاما ارتبط اسمه بالانتقال لصفوف إينتراخت فرانكفورت الألماني أو شيفيلد يونايتد الإنجليزي.

لكن وفقا لصحيفة "بيلد" الألمانية فأن الفرنسي قد ينتقل للدوري السعودي أو القطري من أجل إنهاء مسيرته.

وأوضحت أن ريبيري خضع للفحص الطبي في ميونيخ ومن المتوقع أن يوقع على عقود انتقاله لاحقا دون الإفصاح عن هوية النادي.

الفرنسي قضى 10 مواسم بقميص البافاري 24 لقبا في جميع المسابقات المحلية والقارية.

ورحل ريبيري رفقة الهولندي آريين روبن بنهاية الموسم لكن الأخير فضّل الاعتزال بسبب تكرار الإصابات.

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