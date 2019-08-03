بيلد: ريبيري إلى الدوري القطري أو السعودي

السبت، 03 أغسطس 2019 - 11:15

كتب : إسلام أحمد

ريبيري

لا يزال مستقبل الفرنسي فرانك ريبيري غير واضح المعالم بعد الرحيل عن بايرن ميونيخ الألماني، لكن يبدو أن الدوريات الخليجية ستكون لها كلمة الحسم.

ريبيري البالغ 36 عاما ارتبط اسمه بالانتقال لصفوف إينتراخت فرانكفورت الألماني أو شيفيلد يونايتد الإنجليزي.

لكن وفقا لصحيفة "بيلد" الألمانية فأن الفرنسي قد ينتقل للدوري السعودي أو القطري من أجل إنهاء مسيرته.

أخبار متعلقة

ليكيب: كلوب كان يرغب في ضم ريبيري قبل أن يصرف النظر ريبيري يشكر أهل مصر: أراكم قريبا ريبيري يودع بايرن ميونيخ: سوف أعود مجددا بنسبة 100%.. مستمر في الملاعب لمدة موسمين فرانك ريبيري.. جوهرة الكرة الفرنسية التي فاز بها بايرن في اليانصيب

وأوضحت أن ريبيري خضع للفحص الطبي في ميونيخ ومن المتوقع أن يوقع على عقود انتقاله لاحقا دون الإفصاح عن هوية النادي.

الفرنسي قضى 10 مواسم بقميص البافاري 24 لقبا في جميع المسابقات المحلية والقارية.

ورحل ريبيري رفقة الهولندي آريين روبن بنهاية الموسم لكن الأخير فضّل الاعتزال بسبب تكرار الإصابات.

اقرأ أيضا:

ميتشو لـ في الجول: أورلاندو رفض رحيلي لـ الزمالك.. أردت ذلك ولكن الحياة ستستمر

وكيل موليكا لـ في الجول: عرض رسمي وحيد وصل لضم اللاعب.. وهذا موقف مازيمبي

خليلوزيتش لـ في الجول عن تدريب الزمالك: ليس ممكنا الآن

مصدر مقرب من مرعي لـ في الجول: لم يشترط على الزمالك راتبا قدره مليون دولار

الأهلي ثاني مصري يواجه فريقا من جنوب السودان.. والزمالك ضد صومالي لأول مرة

ريبيري بايرن ميونيخ

نرشح لكم

أخر الأخبار

سكاي: أرسنال يقدم عرضا ثالثا لضم مدافع سيلتك.. وثقة في حسم الصفقة 4 دقيقة | أوروبا
حازم إمام: الأهلي الأفضل في الموسم الماضي.. وأسباب عدم قدرة الزمالك على المنافسة 30 دقيقة | الدوري المصري
مارادونا بعد تعافيه من عملية جراحية: لقد تعرضت الركبة اليمنى لكل الضربات 49 دقيقة | أمريكا
حوار في الجول - مدرب مدغشقر يتحدث عن مفاوضات الزمالك والتحول من التدريس للتدريب ساعة | الدوري المصري
عمرو جمال: منافسة الصفاقسي على الألقاب شجعتني على الانضمام له ساعة | المحترفون
ميرور: أرسنال يستعد لضم كوتينيو من برشلونة ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 في الجول يكشف.. خطوة تفصل أفشة عن الانضمام لـ الزمالك في صفقة تبادلية 2 ملف - تقديم صفقات الزمالك الجديدة وإعلان موقف شيكابالا ومصطفى محمد 3 مصدران من بيراميدز والأهلي يكشفان لـ في الجول جديد انتقال أفشة.. صفقة تبادلية في الأفق وساعات حاسمة 4 بعد تتويج الأهلي باللقب.. أمير مرتضى يُعقب على تصريح "بيراميدز هو منافس الزمالك"

قد ينال إعجابك