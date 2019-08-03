مواعيد مباريات السبت 3 أغسطس 2019 والقنوات الناقلة.. سوبر ألماني وفرنسي

السبت، 03 أغسطس 2019 - 00:31

كتب : FilGoal

دورتموند - بايرن

سيكون اليوم السبت بمثابة الإحماء للمنافسات الرسمية بين الأندية الأوروبية، عندما نرى بطلين متوجين على أرض الملعب بالفعل.

FilGoal.com يقدّم مواعيد السبت 3 أغسطس 2019 والقنوات الناقلة.

يمكنك الاطلاع على كافة المواعيد تفصيليًا من هـنـا

أخبار متعلقة

سكاي إيطاليا: بند "تقليص الراتب" يعطل صفقة ديبالا ولوكاكو التبادلية بسبب حادثة سالا.. خليلوزيتش يوجه رسالة مؤثرة لجماهير نانت بعد رحيله كلوب يتعجب من بداية الدوري الإنجليزي المبكرة.. ويشير: على أحدهم التفكير في اللاعبين راديو كتالونيا: برشلونة عرض على كوتينيو الانضمام لـ"فريق مجهول" على سبيل الإعارة

..............................

يبدأ الموسم الفرنسي بمباراة كأس السوبر، أو "كأس الأبطال" في تسميتها الرسمية، ويلعب فيها باريس سان جيرمان بطل الدوري، أمام رين بطل الكأس، في الواحدة والنصف ظهرا.

المباراة تقام في مدينة شينجين الصينية، وتُنقل عبر beIN Sports 1، بتعليق جواد بدة.

وفي الثامنة والنصف مساء، يلعب بايرن ميونيخ بطل الدوري والكأس، أمام بوروسيا دورتموند وصيف الدوري، في كأس السوبر الألماني.

المباراة تقام في ملعب سيجنال إيدونا بارك الخاص بـ دورتموند، وتُنقل عبر beIN Sports 1، بتعليق حسن العيدروس.

وفي واحدة من آخر مباريات الكأس الدولية للأبطال، يلعب مانشستر يونايتد أمام ميلان في السادسة والنصف مساءً، وتُنقل عبر القناة الرسمية للنادي الإنجليزي.

كما ينطلق الدوري الهولندي لموسم 2019\2020، ويبدأ أياكس أمستردام حملة الدفاع عن لقبه بالحلول ضيفا على فيتيس في السادسة والنصف مساء.

اقرأ أيضا:

ميتشو لـ في الجول: أورلاندو رفض رحيلي لـ الزمالك.. أردت ذلك ولكن الحياة ستستمر

وكيل موليكا لـ في الجول: عرض رسمي وحيد وصل لضم اللاعب.. وهذا موقف مازيمبي

خليلوزيتش لـ في الجول عن تدريب الزمالك: ليس ممكنا الآن

مصدر مقرب من مرعي لـ في الجول: لم يشترط على الزمالك راتبا قدره مليون دولار

الأهلي ثاني مصري يواجه فريقا من جنوب السودان.. والزمالك ضد صومالي لأول مرة

كأس السوبر الألماني كأس السوبر الفرنسي المواعيد

نرشح لكم

أخر الأخبار

مواعيد مباريات السبت 3 أغسطس 2019 والقنوات الناقلة.. سوبر ألماني وفرنسي 4 ساعة | أوروبا
رسميا – إيقاف ميسي 3 أشهر دوليا.. وتغريمه 50 ألف دولار 4 ساعة | أمريكا
رسميا - المقاولون يضم لاعب منتخب سيراليون 4 ساعة | الدوري المصري
حوار في الجول - رفعت: زملكاويتي حرمتني من الأهلي.. وشائعة "سوشيال ميديا" أثرت على مسيرتي 4 ساعة | مصر
سكاي إيطاليا: بند "تقليص الراتب" يعطل صفقة ديبالا ولوكاكو التبادلية 4 ساعة | أوروبا
بسبب حادثة سالا.. خليلوزيتش يوجه رسالة مؤثرة لجماهير نانت بعد رحيله 4 ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مصدر مقرب من بيراميدز لـ في الجول: النادي لا يمانع بيع أي لاعب إلا أربعة 2 في الجول يكشف.. خطوة تفصل أفشة عن الانضمام لـ الزمالك في صفقة تبادلية 3 ملف - تقديم صفقات الزمالك الجديدة وإعلان موقف شيكابالا ومصطفى محمد 4 مصدران من بيراميدز والأهلي يكشفان لـ في الجول جديد انتقال أفشة.. صفقة تبادلية في الأفق وساعات حاسمة

قد ينال إعجابك