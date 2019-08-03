رسميا - المقاولون يضم لاعب منتخب سيراليون

السبت، 03 أغسطس 2019 - 00:26

كتب : حامد وجدي

برنس باري - المقاولون العرب

نجح نادي المقاولون العرب في التعاقد مع برنس باري لاعب منتخب سيراليون الأول.

ووقع اللاعب الذي يجيد في أكثر من مركز في وسط الملعب على تعاقد لمدة 3 سنوات قادما من هافيا كوناكري الغيني.

وشهدت جلسة توقيع العقود تواجد كل من عماد النحاس المدير الفني لفريق المقاولون العرب ووكيلي اللاعب.

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باري سبق له اللعب في نادي كالون السيراليوني قبل ارتداء قميص فريقي إنتر آليز وهافيا كوناكري الغينيين.

ويبلغ باري من العمر 21 عاما وفي رصيده 4 مباريات دولية ولم يسجل أي هدف.

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