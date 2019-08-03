رسميا - المقاولون يضم لاعب منتخب سيراليون

نجح نادي المقاولون العرب في التعاقد مع برنس باري لاعب منتخب سيراليون الأول.

ووقع اللاعب الذي يجيد في أكثر من مركز في وسط الملعب على تعاقد لمدة 3 سنوات قادما من هافيا كوناكري الغيني.