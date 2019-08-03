رسميا - المقاولون يضم لاعب منتخب سيراليون
السبت، 03 أغسطس 2019 - 00:26
كتب : حامد وجدي
نجح نادي المقاولون العرب في التعاقد مع برنس باري لاعب منتخب سيراليون الأول.
ووقع اللاعب الذي يجيد في أكثر من مركز في وسط الملعب على تعاقد لمدة 3 سنوات قادما من هافيا كوناكري الغيني.
وشهدت جلسة توقيع العقود تواجد كل من عماد النحاس المدير الفني لفريق المقاولون العرب ووكيلي اللاعب.
باري سبق له اللعب في نادي كالون السيراليوني قبل ارتداء قميص فريقي إنتر آليز وهافيا كوناكري الغينيين.
ويبلغ باري من العمر 21 عاما وفي رصيده 4 مباريات دولية ولم يسجل أي هدف.
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