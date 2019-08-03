سكاي إيطاليا: بند "تقليص الراتب" يعطل صفقة ديبالا ولوكاكو التبادلية

كشفت شبكة "سكاي إيطاليا" رفض باولو ديبالا لاعب يوفنتوس الانتقال إلى مانشستر يونايتد بسبب شرط في العقد.

مانشستر يونايتد ويوفنتوس في مفاوضات مكثفة لتبادل روميلو لوكاكو وباولو ديبالا، لكن الأخير قد يعطّل إتمام الصفقة.

اللاعب الأرجنتيني لم يتفق مع يونايتد على بنود العقد الشخصية الخاصة براتبه، كما أنه يرفض تقليص راتبه بنسبة 25% حال فشل الشياطين الحمر في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وكانت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية قد ذكرت أن ديبالا اشترط الحصول على راتب يبلغ 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا حتى يوافق على الانضمام لـ مانشستر يونايتد، أي ما يعادل 9 ملايين إسترليني سنويا، مع العلم أنه يتقاضى ما يوازي 6,5 ملايين إسترليني حاليا مع يوفنتوس. (طالع التفاصيل)

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