راديو كتالونيا: برشلونة عرض على كوتينيو الانضمام لـ"فريق مجهول" على سبيل الإعارة

الجمعة، 02 أغسطس 2019 - 23:45

كتب : FilGoal

فيليبي كوتينيو - برشلونة - ليفانتي - كأس ملك إسبانيا

سوق الانتقالات في الدوريات الأوروبية الكبرى اقترب من النهاية ومعها تكثر الأخبار بخصوص الملفات الشائكة في الأندية الأوروبية. والملف الذي نتحدث عنه هنا هو ملف فيليبي كوتينيو وبرشلونة.

راديو كتالونيا كشف في تقرير حصري لها عرض برشلونة لـ كوتينيو للانتقال لأحد الفرق على سبيل الإعارة لمدة موسم.

ووصف الراديو الفريق الذي عرضه برشلونة على كوتينيو بـ"الفريق المجهول" بالنسبة لهم، إشارة لعدم تمكنهم حتى الآن من معرفة اسم الفريق.

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العرض يتراوح قيمته بين 25 و30 مليون يورو، وفقا للإذاعة الكتالونية.

صحيفة سبورت الكتالونية بدورها أشارت اليوم الجمعة إلى رغبة برشلونة في إعارة كوتينيو بعد "صعوبة بيعه بسبب قيمته المرتفعة".

وجهة كوتينيو ستكون الدوري الإنجليزي لأن "اللاعب استبعد جميع الخيارات خارج أوروبا"، وفقا لـ سبورت.

سوق الانتقالات في إنجلترا يغلق أبوابه في الثامن من شهر أغسطس الجاري، فهل يكون كوتينيو آخر الصفقات؟ سننتظر ونرى.

الجناح البرازيلي صاحب الـ 27 عاما انتقل إلى برشلونة قادما من ليفربول في يناير 2018، ويمتد عقده حتى 2023 مع الفريق الكتالوني.

وشارك كوتينيو في 54 مباراة الموسم الماضي بقميص برشلونة ونجح في تسجيل 11 هدفا وصناعة 5.

منذ انضمامه للفريق الإسباني، سجل كوتينيو 21 هدفا وصنع 11 خلال ظهوره في 76 مباراة في كل البطولات بقميص برشلونة.

ورفع كوتينيو لقب الدوري الإسباني مرتين وكأس الملك مرة والسوبر الإسباني مرتين، وآخر بطولاته كانت كوبا أمريكا مع منتخب البرازيل.

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