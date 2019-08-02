حسام حسن عن رغبة الأهلي في ضمه: رئيس سموحة يعرف كل شيء

لم يوضح حسام حسن لاعب سموحة هل طلب الأهلي رسميا التعاقد معه أم لا، مشيرا إلى رغبته في الرحيل عن الفريق السكندري وهو ما نقله لفرج عامر رئيس النادي.

حسام حسن النادي : سموحة الأهلي

وقال حسام حسن عبر قناة تايم سبورتس:"قلت للمهندس فرج عامر أريد الرحيل لخوض تجربة جديدة، أبلغته أن الشرطة العراقي يريد استعارتي".

وعن الأهلي أوضح المهاجم البالغ عمره 25 عاما "النادي تحدث مع الوكيل أحمد يحيى، أتمنى الانتقال إلى الأهلي أو الزمالك لأن هذا سيقربني من منتخب مصر".

وسئل حسام بوضوح، هل الأهلي طلبك من سموحة؟ ليجيب "المهندس فرج عامر يعرف كل شيء، أبلغني أنه لن يتركني إلا حين يصله عرض مالي جيد".

وأتم حسام "كان مفترضا أن ينتهي عقدي بعد انتهاء الموسم المنصرم، لكني فوجئت أن العقد ممتد لـ2020".

وصرح فرج عامر في وقت سابق أن لجنة التعاقدات الحالية في الأهلي ليست مهتمة بالتعاقد مع حسام حسن. (التفاصيل)

واعترف أن بيراميدز يريد اللاعب لكنه يفضل التخلي عنه للأهلي. (التفاصيل)

وشارك حسام في 28 مباراة بالموسم الماضي مع سموحة وسجل 11 هدفا وأرسل تمريرتين حاسمتين.

ولعب حسام في قطاع الناشئين بالزمالك وارتدى قميص طلائع الجيش والداخلية.

وانتقل حسام إلى سموحة في يناير 2016.

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