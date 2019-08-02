ناينجولان: سأثبت أن إنتر كان مخطئا في قرار رحيلي

تحدى رادجا ناينجولان ناديه السابق إنتر ميلان، بعد أن انتقل إلى كالياري في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

ناينجولان لعب في صفوف كالياري منذ 2010 حتى رحيله إلى روما عام 2014، ويعود لصفوفه للمرة الثانية في مسيرته.

وصرّح ناينجولان: "سعيد بالعودة إلى بيتي. اتخذت قرارا، كنت مجبرا بعض الشيء عليه، ولكن في النهاية اتخذت القرار وآمل أن أظهر هنا بشكل جيد".

وواصل لاعب الوسط البلجيكي في حديثه لـ توتوميركاتو: "لدي أولويات أخرى الآن، وهذا سهّل علي اتخاذ القرار".

ناينجولان يشير في أولوياته إلى زوجته المنحدرة من منطقة ساردينيا حتى تكون قريبة من عائلتها، إذ تحارب مرض السرطان.

وأضاف ناينجولان: "سأتحدى نفسي الآن، سأحاول إثبات خطأ قرار إنتر برحيلي".

ناينجولان لعب موسما وحيدا في صفوف إنتر، خاض خلاله 36 مباراة، وسجل 7 أهداف، وصنع 3 أهداف أخرى.

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