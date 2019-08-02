ناينجولان: سأثبت أن إنتر كان مخطئا في قرار رحيلي
الجمعة، 02 أغسطس 2019 - 22:37
كتب : FilGoal
تحدى رادجا ناينجولان ناديه السابق إنتر ميلان، بعد أن انتقل إلى كالياري في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.
راديا ناينجولان
النادي : إنتر ميلان
ناينجولان لعب في صفوف كالياري منذ 2010 حتى رحيله إلى روما عام 2014، ويعود لصفوفه للمرة الثانية في مسيرته.
وصرّح ناينجولان: "سعيد بالعودة إلى بيتي. اتخذت قرارا، كنت مجبرا بعض الشيء عليه، ولكن في النهاية اتخذت القرار وآمل أن أظهر هنا بشكل جيد".
وواصل لاعب الوسط البلجيكي في حديثه لـ توتوميركاتو: "لدي أولويات أخرى الآن، وهذا سهّل علي اتخاذ القرار".
ناينجولان يشير في أولوياته إلى زوجته المنحدرة من منطقة ساردينيا حتى تكون قريبة من عائلتها، إذ تحارب مرض السرطان.
وأضاف ناينجولان: "سأتحدى نفسي الآن، سأحاول إثبات خطأ قرار إنتر برحيلي".
ناينجولان لعب موسما وحيدا في صفوف إنتر، خاض خلاله 36 مباراة، وسجل 7 أهداف، وصنع 3 أهداف أخرى.
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