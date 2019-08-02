ريكورد: ريال مدريد يتحرك لضم قائد سبورتنج لشبونة

بعد أن ارتبط اسمه بالانتقال إلى مانشستر يونايتد أو توتنام طوال الأسابيع الماضية، دخل ريال مدريد على الخط لخطف برونو فيرنانديس قائد سبورتنج لشبونة.

صحيفة "ريكورد" البرتغالية ذكرت أن ريال مدريد بدأ مفاوضاته مع اللاعب عن طريق وكيله جورجي مينديش.

إدارة سبورتنج لشبونة ترغب في مبلغ 70 مليون يورو كمقابل لـ فيرنانديس، بعد أن رفضت عرض توتنام البالغ 60 مليون يورو وفقا لـ ريكورد.

فيرنانديس (24 عاما) انضم إلى سبورتنج عام 2017، وبات في ظرف عامين أهم لاعبي الفريق وقائده الأول.

لاعب الوسط سجّل 32 هدفا في 53 مباراة خاضها بالموسم الماضي، وصنع 18 هدفا إضافيا.

وساهم فيرنانديس في تتويج بلاده البرتغال بكأس الأمم الأوروبية، إذ لعب أساسيا في مباراتي نصف النهائي والنهائي أمام سويسرا وهولندا.

يتزامن ذلك مع اهتمام ريال مدريد الدائم بضم الفرنسي بول بوجبا، الذي يعد الهدف الأكبر والأهم لـ ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية لتدعيم خط وسطه.

بوجبا وفيرنانديس ليس ثنائي الوسط الوحيد الذي ربطته التقارير بـ ريال مدريد، بل الهولندي دوني فان دي بيك لاعب أياكس أمستردام بدوره.

صحيفة ماركا كشفت في تقرير حصري لها إتمام ريال مدريد الاتفاق مع فان دي بيك لاعب أياكس من أجل الانضمام لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الاتفاق الشخصي بين اللاعب وريال مدريد تم بالفعل والآن يتبقى فقط إتمام النادي الملكي لاتفاقه مع نادي أياكس.

الخطوة التالية الآن لـ ريال مدريد هي عرض 60-70 مليون يورو على أياكس من أجل فان دي بيك. وهو العرض الذي لن يرفضه الفريق الهولندي، لتتم الصفقة بعد ذلك بشكل رسمي، وفقا لـ ماركا.

وأشارت ماركا إلى "صفقة فان دي بيك لا تعني استبعاد بول بوجبا من لائحة المطلوبين في ريال مدريد".

النادي الملكي مازال في محاولات مستمرة من أجل التعاقد مع بوجبا نجم مانشستر يونايتد، والذي يرغب زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد في ضمه بشدة، وقفا لـ ماركا.

وفي حالة إتمام التعاقد مع فان دي بيك وبوجبا سُيفتح الباب أمام أكثر من لاعب في صفوف ريال مدريد من أجل المغادرة خلال فترة الانتقالات الحالية.

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