ماكيليلي يعود إلى تشيلسي

عاد كلود ماكيليلي لاعب وسط المنتخب الفرنسي السابق إلى صفوف ناديه تشيلسي مرة أخرى لكن هذه المرة في منصب تدريبي.

كلود ماكاليلى النادي : أوبين تشيلسي

ماكيليلي كان أحد العناصر الأساسية في تتويج البلوز بلقبي الدوري الإنجليزي موسمي 2004/05 و2005/06 تحت إمرة المدرب جوزيه مورينيو، وإلى جوار المدرب الحالي فرانك لامبارد.

وأعلن النادي اللندني تولي ماكيليلي منصب المستشار الفني للاعبين الشباب في أكاديمية النادي.

وأشار الموقع الرسمي للبلوز إلى أن مهمة ماكيليلي ستتمثل في العمل بقرب اللاعبين الصغار فرديا ومراقبة أدائهم سواء في الملعب أو التدريبات.

كذلك ستكون مهمة ماكيليلي متابعة لاعبي الفريق المعارين إلى الأندية الأخرى رفقة زميله السابق الحارس الإيطالي كارلو كوديتشيني.

وقال الدولي الفرنسي: "سعيد للغاية بالعودة لبيتي، هذا النادي أعطاني الكثير وحان الوقت أن أعيد ذلك وأساعد اللاعبين الصغار".

وأضاف "أود استخدام كل خبرتي في مساعدتهم على أن يصبحوا محترفين على كل الأصعدة. أتطلع لبدء مهمتي.

ماكيليلي سبق لعم العمل كمدرب مساعد لكارلو أنشيلوتي في باريس سان جيرمان كذلك كان مساعدا لبول كليمنت في سوانزي سيتي قبل أن يتولى مهمة المدير الفني لفريق يوبين البلجيكي.

صاحب الـ71 مباراة دولية انضم إلى تشيلسي قادما من ريال مدريد ليحقق كل البطولات المحلية مع الفريق في 5 سنوات بالقميص الأزرق.

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