المقاصة يهزم الحدود بهدف ميدو جابر

فاز مصر للمقاصة يوم الجمعة على حرس الحدود بهدف دون رد سجله ميدو جابر في مباراة ودية جرت على استاد حرس الحدود بالإسكندرية.

ويستعد الناديان للموسم الجديد من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأنهى مصر للمقاصة الموسم الماضي من الدوري في المركز السادس بينما احتل الحدود المرتبة 12.

وقاد مصر للمقاصة مدربه الجديد أحمد حسام "ميدو"، بينما مستمر طارق العشري مع الحدود.

وبلغ الفريقان الدور ربع النهائي لكأس مصر البطولة المفترض استئنافها خلال الشهر الجاري.

ويلعب مصر للمقاصة أمام الزمالك في 1 سبتمبر، وفي نفس اليوم يواجه الحدود فريق الأهلي أو بيراميدز.

وتوج الحدود بكأس مصر في موسمي 2008-2009 و2009-2010 تحت قيادة العشري لاعب الاتحاد السابق.

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