صحيفة المنتخب: خليلوزيتش يجتمع بالاتحاد المغربي "لوضع النقاط على الحروف"

ذكرت صحيفة "المنتخب" المغربية، أن المدرب الفرنسي وحيد خليلوزيتش سيجتمع بمسؤولي الاتحاد المغربي لكرة القدم الأسبوع المقبل.

الصحيفة ذكرت أن ممثلي الاتحاد المغربي سيجتمع بالمدرب ذي الأصول البوسنية "لوضع النقاط على الحروف بخصوص الأمور التي تتعلق بإشرافه على المنتخب المغربي في الفترة المقبلة".

لكنها شددت في الوقت نفسه ان التوقيع الرسمي لم يتم بعد، خلافا لما أشيع في بعض وسائل الإعلام باتفاقه على عقد يمتد لـ5 سنوات على رأس القيادة الفنية لأسود الأطلس.

وأعلن نادي نانت الفرنسي اليوم الجمعة رحيل خليلوزيتش عن تدريبه بعد أن قاده منذ أكتوبر 2018.

ونفى خليلوزيتش قبل ساعات في حديثه لـFilGoal.com، إمكانية توليه تدريب الزمالك في الوقت الحالي.

وقال خليلوزيتش: "تدريب الزمالك في الوقت الحالي ليس ممكنا على الإطلاق".

وأكمل: "لدي مشاريع أخرى في الوقت الحالي".

وأوضح "المشاريع الأخرى هي عروض أخرى أدرسها الآن".

اقرأ أيضا:

خليلوزيتش لـ في الجول عن تدريب الزمالك: ليس ممكنا الآن

رئيس الزمالك: نعمل على إتمام صفقة جديدة.. وهذا مصير ملف المدرب الأجنبي

الأهلي والزمالك يستهلان مشوارهما القاري في نفس اليوم

طارق يحيى يوضح لـ في الجول تفاصيل "تكليفه بتدريب الزمالك".. ورسالة إلى الجمهور

قبل آل الشيخ.. أندية أوروبية مملوكة لمستثمرين عرب