صحيفة المنتخب: خليلوزيتش يجتمع بالاتحاد المغربي "لوضع النقاط على الحروف"

الجمعة، 02 أغسطس 2019 - 19:53

كتب : FilGoal

خليلوزيتش

ذكرت صحيفة "المنتخب" المغربية، أن المدرب الفرنسي وحيد خليلوزيتش سيجتمع بمسؤولي الاتحاد المغربي لكرة القدم الأسبوع المقبل.

الصحيفة ذكرت أن ممثلي الاتحاد المغربي سيجتمع بالمدرب ذي الأصول البوسنية "لوضع النقاط على الحروف بخصوص الأمور التي تتعلق بإشرافه على المنتخب المغربي في الفترة المقبلة".

لكنها شددت في الوقت نفسه ان التوقيع الرسمي لم يتم بعد، خلافا لما أشيع في بعض وسائل الإعلام باتفاقه على عقد يمتد لـ5 سنوات على رأس القيادة الفنية لأسود الأطلس.

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وأعلن نادي نانت الفرنسي اليوم الجمعة رحيل خليلوزيتش عن تدريبه بعد أن قاده منذ أكتوبر 2018.

ونفى خليلوزيتش قبل ساعات في حديثه لـFilGoal.com، إمكانية توليه تدريب الزمالك في الوقت الحالي.

وقال خليلوزيتش: "تدريب الزمالك في الوقت الحالي ليس ممكنا على الإطلاق".

وأكمل: "لدي مشاريع أخرى في الوقت الحالي".

وأوضح "المشاريع الأخرى هي عروض أخرى أدرسها الآن".

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