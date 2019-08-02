مران الأهلي - اللاعبون يرحبون بمتولي وأفشة.. وحمدي يشارك

الجمعة، 02 أغسطس 2019 - 19:23

كتب : حسام نور الدين

أفشة - محمود متولي - أليو ديانج - الأهلي

رحب لاعبو الأهلي يوم الجمعة بمحمد مجدي "أفشة" ومحمود متولي المنضمين حديثا إلى الفريق، وذلك في مران أقيم على ملعب التتش في مقر النادي بالجزيرة.

وخاض أفشة ومتولي، اللذان انضما من بيراميدز والإسماعيلي على الترتيب، أول مران بالقميص الأحمر.

وشارك في المران أحمد حمدي العائد للفريق بعد انتهاء مدة إعارته لفريق الجونة.

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وخاض سعد سمير ومحمد محمود تدريبات تأهيلية بينما أدى محمد الشناوي تدريبات بدنية في الجيم.

ويستعد الأهلي لمواجهة اطلع برة المنتمي لجنوب السودان في 11 أغسطس على ملعب برج العرب في ذهاب دور الـ64 من دوري أبطال إفريقيا.

ويشارك الأهلي في البطولة باعتباره بطل الدوري المصري الممتاز.

وتوج الأهلي بالأخير للمرة الرابعة على التوالي وللمرة 41 في تاريخه.

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