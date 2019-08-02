مران الأهلي - اللاعبون يرحبون بمتولي وأفشة.. وحمدي يشارك

رحب لاعبو الأهلي يوم الجمعة بمحمد مجدي "أفشة" ومحمود متولي المنضمين حديثا إلى الفريق، وذلك في مران أقيم على ملعب التتش في مقر النادي بالجزيرة.

وخاض أفشة ومتولي، اللذان انضما من بيراميدز والإسماعيلي على الترتيب، أول مران بالقميص الأحمر.

وشارك في المران أحمد حمدي العائد للفريق بعد انتهاء مدة إعارته لفريق الجونة.

وخاض سعد سمير ومحمد محمود تدريبات تأهيلية بينما أدى محمد الشناوي تدريبات بدنية في الجيم.

ويستعد الأهلي لمواجهة اطلع برة المنتمي لجنوب السودان في 11 أغسطس على ملعب برج العرب في ذهاب دور الـ64 من دوري أبطال إفريقيا.

ويشارك الأهلي في البطولة باعتباره بطل الدوري المصري الممتاز.

وتوج الأهلي بالأخير للمرة الرابعة على التوالي وللمرة 41 في تاريخه.





























اقرأ أيضا

طارق يحيى يوضح لـ في الجول تفاصيل "تكليفه بتدريب الزمالك".. ورسالة إلى الجمهور

قبل آل الشيخ.. أندية أوروبية مملوكة لمستثمرين عرب

أغلى 10 مدافعين في التاريخ

حوار في الجول – حمدي زكي: أخطأت بالاستمرار في سموحة.. والأهلي استحق الدوري

تيليجراف: أغلى مدافع في التاريخ.. ماجواير إلى مانشستر يونايتد تمت

ماركا: ريال مدريد يتمم اتفاقه مع فان دي بيك.. الصفقة تقترب وبوجبا لن يُستبعد