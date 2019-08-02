سكاي إيطاليا: يوفنتوس مهتم بمدافع برشلونة

أبدى نادي يوفنتوس الإيطالي اهتمامه بخدمات خوان ميراندا مدافع فريق برشلونة ب لضمه خلال سوق الانتقالات الصيفية الجاري.

خوان ميراندا النادي : برشلونة يوفنتوس

شبكة سكاي إيطاليا ذكرت أن البيانكونيري مهتم بالظهير الأيسر صاحب الـ19 عاما وتواصل مع وكيله بشأن إمكانية تقديم عرض لبرشلونة.

وكيل ميراندا هو نفس وكيل الظهير البرازيلي دانيلو لاعب مانشستر سيتي الذي قد ينضم ليوفنتوس في صفقة تبادلية ينتقل بموجبها جواو كانسيلو إلى السماوي.

ومسؤولو السيدة العجوز استغلوا المفاوضات مع الوكيل بشأن دانيلو ليستفسروا عن إمكانية ضم ميراندا من برشلونة.

الشبكة الإيطالية أشارت إلى استعداد يوفنتوس لدفع 15 مليون يورو بجانب 10 ملايين أخرى كإضافات وأنه بانتظار رد فعل الفريق الكتالوني.

ميراندا انضم إلى أكاديمية لا ماسيا في صيف 2014 قادما من ريال بيتيس ليتدرج مع الفريق في الفئات السنية المختلفة حتى الفريق الرديف.

ولعب ميراندا مع الفريق الأول 4 مباريات حتى الآن منهم 3 في كأس الملك ومباراة في دوري أبطال أوروبا أمام توتنام.

ويمتد تعاقد اللاعب طويل القامة مع بارسا حتى يونيو 2021.

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