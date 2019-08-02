لتغيير مركز روبيرتو؟ رسميا: برشلونة يصعّد لاعبه السنغالي للفريق الأول

أعلن نادي برشلونة عن تصعيد لاعبه موسى واجي ليتم قيده في قائمة الفريق الأول للموسم الجديد.

السنغالي واجي (20 عاما) حضر في صيف 2018 قادما من يوبين البلجيكي، وتم قيده في قائمة برشلونة (ب)، ومعه خاض 20 مباراة طوال الموسم الماضي، مسجلا هدفين وصانعا 3 آخرين.

اللاعب الذي يشغل مركز الظهير الأيمن لعب بالفعل 3 مباريات بقميص الفريق الأول لـ برشلونة بالجولات الأخيرة من دوري الموسم الماضي، في مواجهة ويسكا، وسيلتا فيجو، وإيبار.

صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية المقربة من برشلونة ذكرت أن إرنستو فالفيردي مدرب الفريق يخطط لتحويل سيرجي روبيرتو إلى خط الوسط.

روبيرتو تناوب على اللعب في الجهة اليمنى مع البرتغالي نيلسون سيميدو، لكن تصعيد واجي يتيح له الفرصة أكثر للعودة إلى مركزه الأصلي في خط الوسط.

واجي شارك في كأس الأمم الإفريقية 2019 رفقة السنغال، وساهم في حصولها على المركز الثاني، بالرغم من ظهوره في 3 مباريات فقط طوال البطولة.

وذكر بيان برشلونة أن واجي سيرتدي القميص رقم 16، والذي ارتداه في السابق عدة لاعبين بارزين أهمهم: شابي، وسيرخيو بوسكيتس، وسيلفينيو، وكان سيرجي سامبر آخر من ارتداه قبل رحيله إلى اليابان.

اقرأ أيضا:

طارق يحيى يوضح لـ في الجول تفاصيل "تكليفه بتدريب الزمالك".. ورسالة إلى الجمهور

قبل آل الشيخ.. أندية أوروبية مملوكة لمستثمرين عرب

أغلى 10 مدافعين في التاريخ

حوار في الجول – حمدي زكي: أخطأت بالاستمرار في سموحة.. والأهلي استحق الدوري

تيليجراف: أغلى مدافع في التاريخ.. ماجواير إلى مانشستر يونايتد تمت

ماركا: ريال مدريد يتمم اتفاقه مع فان دي بيك.. الصفقة تقترب وبوجبا لن يُستبعد