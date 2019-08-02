مدرب جنوب إفريقيا يستقيل من منصبه "سافرت رغم مرضي بالسرطان ويشككون في انتمائي"

تقدم ستيوارت باكستر مدرب منتخب جنوب إفريقيا السابق، باستقالته من منصبه كمدير فني للفريق.

وعقد باكستر مؤتمرا صحفيا اليوم الجمعة في جوهانسبرج، أعلن فيه استقالته من منصبه، لإتاحة الفرصة لوجه جديد مع المنتخب.

وقال باكستر في المؤتمر الصحفي "قررت الاستقالة من منصبي، وإتاحة الفرصة لوجوه أخرى كي تعمل مع هذا الجيل من المنتخب".

وأضاف "كتبت تقريري النهائي عن المشاركة في كأس الأمم الإفريقية، واقتراحاتي للفترة المقبلة، وسلمته إلى الاتحاد الجنوب إفريقي".

باكستر أكمل "بعض التقارير الإعلامية كانت تقول بأنني أحصل على راتب 17 مليون راند (عملة جنوب إفريقيا)، وهي التقارير التي تهدف إلى إزعاج الأشخاص الذين يعانون في بلادنا بكل تأكيد".

وواصل "أنا منتمي لهذا البلد تماما. كان لدي بعض العروض، عرض واحد على الأقل مربح جدا، وقبل مباراة ليبيا بأسبوع (آخر مباراة في تصفيات أمم إفريقيا)، أخبرني الطبيب أنني مصاب بالسرطان، لكنني أخبرته أنني يجب أن أسافر مع الفريق. انتمائي لجنوب إفريقيا ليس محل شك".

منتخب جنوب إفريقيا ودع كأس الأمم الإفريقية من ربع النهائي على يد نيجيريا بعد الخسارة بهدفين مقابل هدف.

وكان المنتخب الجنوب إفريقي قد أقصى منتخب مصر من دور الـ16 في البطولة على أرض استاد القاهرة.

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