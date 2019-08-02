أفشة: أحد الفرق عرض علي مبلغا ضخما لضمي قبل ساعات من توقيعي لـ الأهلي

كشف محمد مجدي "أفشة" لاعب الأهلي الجديد عن محاولة أحد الفرق -دون أن يسميها- إغرائه قبل التوقيع للأهلي مباشرة يوم الأربعاء.

الأهلي أعلن تعاقده مع محمد مجدي "أفشة" قادما من بيراميدز لمدة 5 سنوات، مقابل 20 مليون جنيه حسبما علم FilGoal.com (طالع التفاصيل).

وقال أفشة في حوار مع قناة الأهلي: "قبل دخول مقر النادي الأهلي بالأمس جاءت مكالمة لوكيلي تعرض أموالا ضخمة للغاية من أحد الفرق".

وأضاف "هذا الفريق قدم مبلغا كبيرا ووافق على كل الشروط التي قدمها وكيلي ولكنني أحسست أنني سأرتاح بالأهلي".

وأشار "تلك المكالمة جاءت لي من مسؤول كبير في أحد الأندية".

وتابع "من 3 أيام كلمني أحد الأصدقاء وقال لي إن أحد مسؤولي الأندية مستعد للقدوم لبيتي ومعه شنطة فيها 10 ملايين جنيه ولكني كنت أعلم أن العرض غير جدي".

واختتم "كان هناك أسماء كبيرة تريد انتقالي لفرق أخرى ولكنني فضلت الأهلي".

طالع - (أفشة.. من اللعب مقابل جنيه واحد إلى الإضافة المنتظرة مع الأهلي)

صانع ألعاب إنبي السابق ولاعب الوسط الذي تألق مع بيراميدز في هذا المركز رابع صفقات الأهلي بعد تجديد استعارة رمضان صبحي وضم أليو ديانج من مولودية الجزائر، ومحمود متولي من الإسماعيلي.

الأهلي أمام لاعب قادر على اللعب كصانع ألعاب أو ارتكاز ما يعني مرونته، إضافة إلى تمكنه في قراءة اللعب ونقل الهجمة بالشكل الأمثل سواء على مستوى التحركات أو التمريرات.

أفشة كان الرجل الذي يبدأ من عنده نقل الهجمة والتحول الهجومي رفقة بيراميدز، وبالتأكيد إمكانياته ستضيف التنوع والحركية المطلوبة لخط وسط الأهلي.

الموسم الماضي شارك أفشة في 23 مباراة مع بيراميدز في الدوري. ساهم خلالها في 11 هدفا: سجل 5 وصنع 6 أهداف.

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