وليد سليمان: جنش تنبأ بإصابته في معسكر المنتخب

الجمعة، 02 أغسطس 2019 - 00:16

كتب : FilGoal

جنش - مصر

كشف وليد سليمان لاعب الأهلي كواليس اللحظات الأخيرة قبل إصابة محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى الزمالك في معسكر المنتخب لكأس أمم إفريقيا الأخيرة.

وصرح سليمان عبر برنامج "اللعيب" المذاع عبر قناة "إم بي سي مصر" قائلا: "جنش تنبأ بإصابته في معسكر المنتخب".

وأوضح "لقد سمعت جنش يقول لمحمود الونش قبل انطلاق التدريب بأنه يشعر أنه سيصاب".

أخبار متعلقة

صالح جمعة يكشف حديثه مع كهربا: البرتغال أفضل من تركيا.. ستصبح من نجوم الدوري نادر شوقي يكشف لـ في الجول سبب عدم تجديد إعارة أحمد حمدي وإسلام جابر الأهلي يكشف حقيقة التفاوض مع عمرو مرعي

وأشار نجم الأهلي إلى أن "أتمنى أن يتعافى جنش من الإصابة ويعود أفضل مما كان، فهو حارس مرمى مميز".

وأجرى جنش عملية جراحية في ألمانيا بعد تعرضه لقطع في وتر أكيليس.

وأجبرت إصابة جنش إدارة الزمالك على ضم ثلاثة حراس مرمى هذا الصيف، وهم محمد عواد ومحمد صبحي ومحمد أبو جبل، بينما استغنى عن الثنائي عمر صلاح وعماد السيد.

طالع أيضا

قرار رسمي من الزمالك بخصوص قيد أوناجم

تعرف على كافة تفاصيل أزمة قيد أوناجم

رسميا - أرسنال يضم أغلى لاعب في إفريقيا

مباريات الزمالك في استاد القاهرة

الهداف التاريخي لـ أوغندا في الدوري المصري

جنش وليد سليمان الزمالك الأهلي مصر في الدوري

نرشح لكم

أخر الأخبار

أفشة: ديسابر طلب مني الانتقال لـ الزمالك ولكني تمسكت بـ الأهلي 12 دقيقة | الدوري المصري
وليد سليمان: جنش تنبأ بإصابته في معسكر المنتخب 15 دقيقة | الدوري المصري
صالح جمعة يكشف حديثه مع كهربا: البرتغال أفضل من تركيا.. ستصبح من نجوم الدوري 36 دقيقة | الدوري المصري
نادر شوقي يكشف لـ في الجول سبب عدم تجديد إعارة أحمد حمدي وإسلام جابر 49 دقيقة | الدوري المصري
الأهلي يكشف حقيقة التفاوض مع عمرو مرعي ساعة | الدوري المصري
رسميا - الجونة يجدد استعارة ثلاثي الأهلي ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مصدر مقرب من بيراميدز لـ في الجول: النادي لا يمانع بيع أي لاعب إلا أربعة 2 في الجول يكشف.. خطوة تفصل أفشة عن الانضمام لـ الزمالك في صفقة تبادلية 3 ملف - تقديم صفقات الزمالك الجديدة وإعلان موقف شيكابالا ومصطفى محمد 4 مصدران من بيراميدز والأهلي يكشفان لـ في الجول جديد انتقال أفشة.. صفقة تبادلية في الأفق وساعات حاسمة

قد ينال إعجابك