وليد سليمان: جنش تنبأ بإصابته في معسكر المنتخب

كشف وليد سليمان لاعب الأهلي كواليس اللحظات الأخيرة قبل إصابة محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى الزمالك في معسكر المنتخب لكأس أمم إفريقيا الأخيرة.

وصرح سليمان عبر برنامج "اللعيب" المذاع عبر قناة "إم بي سي مصر" قائلا: "جنش تنبأ بإصابته في معسكر المنتخب".

وأوضح "لقد سمعت جنش يقول لمحمود الونش قبل انطلاق التدريب بأنه يشعر أنه سيصاب".

وأشار نجم الأهلي إلى أن "أتمنى أن يتعافى جنش من الإصابة ويعود أفضل مما كان، فهو حارس مرمى مميز".

وأجرى جنش عملية جراحية في ألمانيا بعد تعرضه لقطع في وتر أكيليس.

وأجبرت إصابة جنش إدارة الزمالك على ضم ثلاثة حراس مرمى هذا الصيف، وهم محمد عواد ومحمد صبحي ومحمد أبو جبل، بينما استغنى عن الثنائي عمر صلاح وعماد السيد.

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