صالح جمعة يكشف حديثه مع كهربا: البرتغال أفضل من تركيا.. ستصبح من نجوم الدوري

كشف صالح جمعة لاعب خط وسط الأهلي عن تفاصيل حديثه مع محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الزمالك السابق وديسبورتيفو أفيش البرتغالي الحالي عن نصيحته له قبل الاحتراف.

محمود كهربا النادي : ديسبورتيفو أفيش

وقال صالح جمعة لبرنامج "اللعيب" عبر قناة "إم بي سي مصر" في حوار تم تسجيله قبل عدة أيام وإذاعته اليوم الخميس: "تحدثت مع كهربا في البداية وقلت له يجب أن تدرس قرارك جيدا".

وأضاف "أبلغت كهربا بأنه يجب أن يفكر في قراره بشكل جيد حتى لا يعاقب أو يؤثر على مسيرته وأن يفعل ما يجعله يشعر بالراحة".

وواصل صالح جمعة "في الكرة عندما لا تشعر بالراحة وتصبح مضغوطا فلن تستطيع اللعب بشكل جيد وكهربا أبلغني بقراره وسألني الأفضل تركيا أم البرتغال".

وتابع "أبلغته بأن البرتغال أفضل له وأخذ بنصيحتي وأثق في أنه سيتألق هناك وسيصبح من نجوم الدوري".

وبسؤاله هل سيكمل كهربا الموسم في البرتغال رد صالح جمعة ضاحكا "اللي فيه الخير ربنا يقدمه ليه، كهربا مكسب لأي نادي".

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