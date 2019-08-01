صالح جمعة يكشف حديثه مع كهربا: البرتغال أفضل من تركيا.. ستصبح من نجوم الدوري

الخميس، 01 أغسطس 2019 - 23:55

كتب : FilGoal

كهربا - ديسبورتيفو أفيش

كشف صالح جمعة لاعب خط وسط الأهلي عن تفاصيل حديثه مع محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الزمالك السابق وديسبورتيفو أفيش البرتغالي الحالي عن نصيحته له قبل الاحتراف.

محمود كهربا

النادي : ديسبورتيفو أفيش

وقال صالح جمعة لبرنامج "اللعيب" عبر قناة "إم بي سي مصر" في حوار تم تسجيله قبل عدة أيام وإذاعته اليوم الخميس: "تحدثت مع كهربا في البداية وقلت له يجب أن تدرس قرارك جيدا".

وأضاف "أبلغت كهربا بأنه يجب أن يفكر في قراره بشكل جيد حتى لا يعاقب أو يؤثر على مسيرته وأن يفعل ما يجعله يشعر بالراحة".

أخبار متعلقة

نادر شوقي يكشف لـ في الجول سبب عدم تجديد إعارة أحمد حمدي وإسلام جابر الأهلي يكشف حقيقة التفاوض مع عمرو مرعي رسميا - الجونة يجدد استعارة ثلاثي الأهلي

وواصل صالح جمعة "في الكرة عندما لا تشعر بالراحة وتصبح مضغوطا فلن تستطيع اللعب بشكل جيد وكهربا أبلغني بقراره وسألني الأفضل تركيا أم البرتغال".

وتابع "أبلغته بأن البرتغال أفضل له وأخذ بنصيحتي وأثق في أنه سيتألق هناك وسيصبح من نجوم الدوري".

وبسؤاله هل سيكمل كهربا الموسم في البرتغال رد صالح جمعة ضاحكا "اللي فيه الخير ربنا يقدمه ليه، كهربا مكسب لأي نادي".

طالع أيضا

قرار رسمي من الزمالك بخصوص قيد أوناجم

تعرف على كافة تفاصيل أزمة قيد أوناجم

رسميا - أرسنال يضم أغلى لاعب في إفريقيا

مباريات الزمالك في استاد القاهرة

الهداف التاريخي لـ أوغندا في الدوري المصري

كهربا صالح جمعة في الدوري الزمالك الأهلي

نرشح لكم

أخر الأخبار

أفشة: ديسابر طلب مني الانتقال لـ الزمالك ولكني تمسكت بـ الأهلي 13 دقيقة | الدوري المصري
وليد سليمان: جنش تنبأ بإصابته في معسكر المنتخب 16 دقيقة | الدوري المصري
صالح جمعة يكشف حديثه مع كهربا: البرتغال أفضل من تركيا.. ستصبح من نجوم الدوري 37 دقيقة | الدوري المصري
نادر شوقي يكشف لـ في الجول سبب عدم تجديد إعارة أحمد حمدي وإسلام جابر 50 دقيقة | الدوري المصري
الأهلي يكشف حقيقة التفاوض مع عمرو مرعي ساعة | الدوري المصري
رسميا - الجونة يجدد استعارة ثلاثي الأهلي ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مصدر مقرب من بيراميدز لـ في الجول: النادي لا يمانع بيع أي لاعب إلا أربعة 2 في الجول يكشف.. خطوة تفصل أفشة عن الانضمام لـ الزمالك في صفقة تبادلية 3 ملف - تقديم صفقات الزمالك الجديدة وإعلان موقف شيكابالا ومصطفى محمد 4 مصدران من بيراميدز والأهلي يكشفان لـ في الجول جديد انتقال أفشة.. صفقة تبادلية في الأفق وساعات حاسمة

قد ينال إعجابك