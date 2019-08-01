جدد الجونة استعارة محمود الجزائر وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق من الأهلي ولم يجدد إعارة أحمد حمدي وإسلام جابر فما هو السبب؟

قال نادر شوقي رئيس شركة إليفن التي تدير نادي الجونة لـFilGoal.com: "قبل أي شيء أؤكد إننا متمسكين بضم أحمد حمدي".

وأضاف "تحدثت مع اللاعب أنا وحسام غالي ولكنه طلب مهلة للتفكير ثم الرد علينا لأنه لديه عروض أخرى ويريد أن يتخذ قراره بعد تفكير".

أما عن إسلام جابر فقال: "بعد ضم محمد نجيب وتجديد إعارة الجزار أصبح هناك تخمة في مركزه وفرصة مشاركته صعبة وهو لا يريد أن يجلس على مقاعد البدلاء وأعتقد أن عودته للأهلي ستكون أفضل من بقائه معنا".

وأردف "هناك في الأهلي يستطيع التفكير بشكل أفضل في مستقبله دون حدوث أي ضرر لمسيرته".

وعن ضم محمد نجيب وعمر رضوان قال نادر شوقي: "الأول سيكون قائدا لنا والثاني جوهرة جديدة من الأهلي للجونة وسيكون له مستقبل باهر في الكرة المصرية".

وأتم "المدير الفني هو من حدد احتياجاتنا وتعرف على عناصر الفريق وأنهينا 90% من دعم الفريق ولم يتبق إلا أشياء بسيطة".

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