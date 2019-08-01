الأهلي يكشف حقيقة التفاوض مع عمرو مرعي

نفى أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي وجود أي مفاوضات مع عمرو مرعي مهاجم نادي بيراميدز خلال الفترة الحالية.

وأشار توفيق في تصريحات صحفية إلي أن ما تردد خلال الفترة الماضية من وجود مفاوضات بين الأهلي واللاعب في ظل المنافسة مع نادي آخر لضمه كلام عار تماما من الصحة.

وأوضح توفيق أنه يكن كل تقدير واحترام لمرعي وإمكانياته كأحد المهاجمين المميزين في مصر ولكنه لم يدخل في دائرة مفاوضات الأهلي للتعاقدات الجديدة خلال الفترة الحالية نهائيا.

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وأتم توفيق حديثه بأن الجهاز الفني للأهلي يملك مجموعة مميزة من اللاعبين في مركز الهجوم ولم يدخل مرعي ضمن قائمة احتياجات الفريق للموسم الحديد بشكل أو بآخر.

وعقد مرعي جلسة في وقت سابق مع مسؤولي الزمالك حسبما علم FilGoal.com للتفاوض حول الانتقال إلى صفوفه على سبيل الإعارة (طالع التفاصيل).

وكان عمرو مرعي انضم إلى بيراميدز في شهر يناير الماضي في الانتقالات الشتوية قادما من صفوف النجم الساحلي التونسي.

ولكن لم يشترك لاعب إنبي والداخلية السابق في أي لقاء مع بيراميدز منذ ذلك الحين.

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