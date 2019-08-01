تقرير هولندي: ريال مدريد حدد بديل بوجبا من أياكس

حدد ريال مدريد دوني فان دي بيك لاعب أياكس أمستردام كبديل لبول بوجبا من أجل ضمه حال فشله في جلب اللاعب الفرنسي من مانشستر يونايتد.

وذكرت صحيفة "دي تيليجراف" الهولندية أن ريال مدريد يستغل فكرة أن أياكس لن يستطيع الحفاظ على كل لاعبيه كثيرا ووضع عينه على فان دي بيك.

اختيار اللاعب صاحب الـ22 عاما جاء بسبب أدائه في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي حيث ساهم في تأهل أياكس إلى نصف النهائي وعبور ريال مدريد نفسه في دور الـ16.

وأشار التقرير إلى أن قيمة فان دي بيك تقدر من 50 لـ60 مليون يورو وهو مبلغ أقل بكثير مما سيضطر الفريق الملكي دفعه إلى يونايتد حال رغبته في ضم بوجبا والذي تبلغ قيمته 180 مليون يورو.

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