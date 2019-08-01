رسميا – الحسين عموتة مدربا لمنتخب المغرب للمحليين

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم عن تعيينه للمدير الفني السابق للوداد الحسين عموتة مدربا لمنتخب المحليين.

وأعلن الاتحاد المغربي عبر موقعه الرسمي اليوم الخميس عن تعيين عموتة مدربا لمنتخب المحليين دون الإشارة لمدة التعاقد.

ويأتي ذلك التعاقد في إطار الاستعداد للمشاركة في كأس أمم إفريقيا للمحليين التي ستقام في الكاميرون العام المقبل وسط رغبة أسود الأطلس في الدفاع عن لقبهم الذي تحقق في 2018.

وسبق لعموتة أن درب فريق الوداد ونجح في قيادته للفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا 2017 والتتويج بلقب الدوري المغربي كذلك قبل رحيله عن صفوف الفريق.

في الوقت ذاته أوضح بيان الاتحاد المغربي أنه تعاقد مع الويلزي أوشن واين روبرت ليتولى منصب المدير الرياضي للاتحاد وهو الدور الذي شغله في بلاده من 2007 إلى 2019.

وحتى الآن لم يعلن الاتحاد المغربي عن اسم المدرب الجديد للفريق الأول خلفا لإيرفي رينار الذي فسخ تعاقده بالتراضي في أعقاب الخروج من كأس أمم إفريقيا 2019 من دور الـ16 على يد بنين.

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