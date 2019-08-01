رسميا – الحسين عموتة مدربا لمنتخب المغرب للمحليين

الخميس، 01 أغسطس 2019 - 19:50

كتب : FilGoal

الحسين عموتة

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم عن تعيينه للمدير الفني السابق للوداد الحسين عموتة مدربا لمنتخب المحليين.

وأعلن الاتحاد المغربي عبر موقعه الرسمي اليوم الخميس عن تعيين عموتة مدربا لمنتخب المحليين دون الإشارة لمدة التعاقد.

ويأتي ذلك التعاقد في إطار الاستعداد للمشاركة في كأس أمم إفريقيا للمحليين التي ستقام في الكاميرون العام المقبل وسط رغبة أسود الأطلس في الدفاع عن لقبهم الذي تحقق في 2018.

أخبار متعلقة

رسميا - رينار يرحل عن تدريب المغرب.. "حان الوقت لإغلاق هذا الفصل الطويل والجميل" تقرير مغربي: أزمة رينار والمنتخب ستنتهي بفسخ العقد بالتراضي مصطفى حجي يحمل رينار مسؤولية فشل المغرب في أمم إفريقيا

وسبق لعموتة أن درب فريق الوداد ونجح في قيادته للفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا 2017 والتتويج بلقب الدوري المغربي كذلك قبل رحيله عن صفوف الفريق.

في الوقت ذاته أوضح بيان الاتحاد المغربي أنه تعاقد مع الويلزي أوشن واين روبرت ليتولى منصب المدير الرياضي للاتحاد وهو الدور الذي شغله في بلاده من 2007 إلى 2019.

وحتى الآن لم يعلن الاتحاد المغربي عن اسم المدرب الجديد للفريق الأول خلفا لإيرفي رينار الذي فسخ تعاقده بالتراضي في أعقاب الخروج من كأس أمم إفريقيا 2019 من دور الـ16 على يد بنين.

طالع أيضا

قرار رسمي من الزمالك بخصوص قيد أوناجم

تعرف على كافة تفاصيل أزمة قيد أوناجم

رسميا - أرسنال يضم أغلى لاعب في إفريقيا

مباريات الزمالك في استاد القاهرة

الهداف التاريخي لـ أوغندا في الدوري المصري

المغرب الحسين عموتة

نرشح لكم

أخر الأخبار

مصدر من الزمالك لـ في الجول: اقتربنا من حسم صفقة إمام عاشور ساعة | الدوري المصري
أفشة: أحد الفرق عرض علي مبلغا ضخما لضمي قبل ساعات من توقيعي لـ الأهلي ساعة | الدوري المصري
أفشة: ديسابر طلب مني الانتقال لـ الزمالك ولكني تمسكت بـ الأهلي 2 ساعة | الدوري المصري
وليد سليمان: جنش تنبأ بإصابته في معسكر المنتخب 2 ساعة | الدوري المصري
صالح جمعة يكشف حديثه مع كهربا: البرتغال أفضل من تركيا.. ستصبح من نجوم الدوري 2 ساعة | الدوري المصري
نادر شوقي يكشف لـ في الجول سبب عدم تجديد إعارة أحمد حمدي وإسلام جابر 2 ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مصدر مقرب من بيراميدز لـ في الجول: النادي لا يمانع بيع أي لاعب إلا أربعة 2 في الجول يكشف.. خطوة تفصل أفشة عن الانضمام لـ الزمالك في صفقة تبادلية 3 ملف - تقديم صفقات الزمالك الجديدة وإعلان موقف شيكابالا ومصطفى محمد 4 مصدران من بيراميدز والأهلي يكشفان لـ في الجول جديد انتقال أفشة.. صفقة تبادلية في الأفق وساعات حاسمة

قد ينال إعجابك