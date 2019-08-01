سكاي إيطاليا: ناينجولان على أعتاب العودة لـ كالياري

مشوار رادجا ناينجولان مع إنتر أصبح على أعتاب النهاية الآن، ورحلة "النينجا" الجديدة ستكون بقميص كالياري الإيطالي، حسبما كشفت شبكة سكاي.

وأشارت سكاي إلى وجود رغبة لدى ناينجولان بالعودة من جديد إلى كالياري وهو الأمر الذي أوقف انتقاله لـ فيورنتينا.

إنتر كان على أعتاب الوصول لاتفاق نهائي يخص انتقال ناينجولان إلى الفيولا، ولكن دخول كالياري في الصفقة ورغبة اللاعب في اللعب بقميصهم من جديد، تحولت الأمور تماما.

ناينجولان أصبح قريبا الآن من ارتداء قميص كالياري خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأتي رغبة ناينجولان للعودة من جديد إلى كالياري "لأسباب عائلية"، حسبما كشفت سكاي.

وارتدى ناينجولان قميص إنتر لمدة موسم واحد قادما من روما، وشارك مع الأفاعي في 36 مباراة ونجح في تسجيل 7 أهداف وصناعة 3.

وسبق لـ ناينجولان اللعب بقميص كالياري في الفترة ما بين 2010 وحتى 2014 قبل أن ينتقل إلى روما معارا ويعود لـ كالياري من جديد ثم ينتقل بشكل نهائي لفريق العاصمة الإيطالية.

ومع كالياري، شارك ناينجولان في 137 مباراة ونجح في تسجيل 7 أهداف وصناعة 6.

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