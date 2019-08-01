الأهلي يتعاقد مع استاد القاهرة لاستضافة مبارياته الإفريقية والمحلية

أعلن محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي تعاقد ناديه مع هيئة استاد القاهرة لاستضافة مباريات الفريق المحلية والإفريقية خلال الفترة المقبلة.

وقال مرجان: "الأهلي حصل على موافقة ستاد القاهرة منذ فترة في إطار تعاون الهيئة ورغبتها في مساندة الأندية المصرية بما يتماشى مع الروح الجديدة في الملاعب المصرية بعد النجاح الكبير في تنظيم أمم إفريقيا، وكذلك الحضور الجماهيري الذي جاء بشكل منظم وآمن للغاية".

وأضاف في تصريحاته للموقع الرسمي "بعد الحصول على موافقة هيئة استاد القاهرة والعرض على مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب تم التعاقد الرسمي من جانب النادي".

وأوضح "تعاقد يقضي باستضافة استاد القاهرة لمباريات الأهلي في المرحلة المقبلة".

وأتم "أتمنى بأن تكون كافة الأمور جاهزة بعد الانتهاء من الصيانة الصيفية لاستاد القاهرة".

وكان نادي الزمالك قد أعلن في وقت سابق اليوم الخميس موافقة هيئة استاد القاهرة على استضافة مباريات الفريق المحلية والإفريقية للموسم المقبل. (طالع التفاصيل)

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