السيسي: لن نحضر مدربين أجانب لمنتخب مصر.. وهذا موقف عودة الجماهير

قال رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي إنه تحدث مع أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وأبلغه الأخير بنيته في التعاقد مع مدرب مصري لتدريب الفراعنة.

وتحدث السيسي خلال مؤتمر الشباب في جلسة اليوم الأربعاء: "كنت أتحدث مع أشرف صبحي ووجدنا إنه يجب علينا الاعتماد على مدرب مصري لمنتخب مصر وليس أجنبيا".

وتابع ضاحكا "النتيجة واحدة في النهاية".

قبل أن يستدرك "ما أقصده أن الجدية في أي عمل وعدم المجاملة هم أسباب النجاح".

وكان اتحاد الكرة السابق أقال خافيير أجيري على خلفية الخروج من كأس أمم إفريقيا 2019 من دور الـ16 على يد جنوب إفريقيا ومازال البحث عن المدرب الجديد للفراعنة مستمرا.

وعن ملف عودة الجماهير لمدرجات الكرة مرة أخرى قال: "هذا أمر خاص بوزارتي الشباب والرياضة مع وزارة الداخلية".

وأضاف "لدينا منظومة أمنية وتنظيمية جيدة لدخول الجماهير ورأينا ذلك في كأس أمم إفريقيا 2019".

وعن متى يعود الجمهور للملاعب مرة أخرى قال: "كما قلت الأمر خاص بوزارتي الشباب والرياضة مع الداخلية هما المسؤولان عن تحديد الموعد".

السيسي تعليقا على اختيار مدرب المنتخب المصري: مش هنجيب مدرب أجنبي تاني#ابدع_انطلق#ON_E pic.twitter.com/Do6DyZCaYF — ON E (@ONENT) July 31, 2019

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