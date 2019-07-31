أنهى محمود وادي مهاجم المصري البورسعيدي إجراءات حصوله على الجنسية المصرية، ليصبح بذلك لاعبا مصريا.

محمود وادي النادي : المصري المصري

وعلم FilGoal.com أن اللواء ياسر سالم مدير الكرة بالنادي المصري قد توجه صباح اليوم الأربعاء رفقة محمود وادي إلى القاهرة لإنهاء إجراءات توثيق الجنسية المصرية.

وطلب المصري البورسعيدي من الاتحاد المصري لكرة القدم قيد اللاعب كمصري في قائمة الفريق.

ويسعى المصري خلال الساعات القليلة المقبلة لحل أزمة إيقاف القيد مع الاتحاد المصري من أجل إرسال قائمة الفريق بالبطولة الكونفدرالية.

وعلم FilGoal.com أن قائمة الكونفدرالية قد تشمل حوالي 24 لاعبا ويحاول المسؤولين في النادي إتمام صفقة جديدة لتكون ضمن القائمة.

وكان الاتحاد المصري قد أعلن في وقت سابق لائحة جديدة للقيد وحدد فيها 5 لاعبين بحد أقصى للأجانب في كل فريق، وبينهم لاعبا شمال إفريقيا أو من فلسطين أو سوريا.

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