مروان محسن: لم نلتفت لحملات إسقاط الأهلي.. ومستعد للموت للفوز بدوري الأبطال

قال مروان محسن مهاجم الأهلي ومنتخب مصر إن فريقه مر بفترات صعبة عديدة خلال الموسم الماضي قبل تتويجه بلقب الدوري للمرة 41 في تاريخ القلعة الحمراء.

مروان محسن النادي : الأهلي الأهلي

وأضاف مروان عبر برنامج "كلام في الميديا" "أبارك لجماهير الأهلي، فهي تستحق أفضل مما تحقق، لقد مر الموسم بحلوه ومره، ونعدهم بمزيد من البطولات، بعدما أسعدناهم بلقب الدوري".

وتابع "كان لدينا إصرار وعزيمة على الفوز بالدوري، وقيل إننا في المنطقة الدافئة والآن انتقلنا للمنطقة الجميلة، لم يقصر أحد في التدريبات والمباريات وقائد الفريق حسام عاشور والجهاز الفني كانوا يحفزون اللاعبين دائما وكنا على قلب رجل واحد".

وأشار "خرجنا من دوري الأبطال بشكل لا يليق بنا، وأعد بأن التركيز سيكون أكثر في الموسم الجديد".

واستطرد "كانت هناك محاولات للتشكيك في الفريق لإسقاط النادي، ولم ينصت أحد لها، بل تجاوز الفريق الكبوة وثبت أقدامه، وحققنا الدوري في النهاية رغم الابتعاد لفترة طويلة عن القمة".

واستطرد مهاجم الأهلي "عدم التوفيق وراء عدم إحراز الأهداف، نؤدي ما علينا في الملعب ونساعد زملاءنا ونبذل أقصى جهد، لا نركز فيما يقال، ونلعب دائما في الأهلي على البطولات بالتركيز في العمل والتدريبات".

وشدد مروان محسن "مستعد أن أموت ليفوز الأهلي بدوري الأبطال، وكل زملائي كذلك وأتمنى أن يحالفنا التوفيق بعد دعم الفريق بصفقات جديدة، أشكر الجماهير على الدعم، وأتمنى مواصلة المساندة لنعود أقوى ونفوز بدوري الأبطال".

وتطرق المهاجم الدولي للحديث عن إخفاق المنتخب في كأس الأمم الإفريقية، مبررا الخروج من دور الـ16 بسبب "قلة التركيز بعد موسم شاق وعدم حصول اللاعبين على راحة أو فترة إعداد كافية للبطولة".

وأتم تصريحاته "لا يمكن الحديث عن مدير فني، لا يجوز لأي لاعب أن يقيم مدربه بل الأمر متروك للكبار والخبراء، وأتمنى للمنتخب التوفيق في الفترة القادمة بالتصفيات".

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