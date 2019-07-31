بالفيديو – هاتريك بنزيمة يقود ريال مدريد لفوز مثير على فينيربهاتشه وديا

فاز ريال مدريد على فنرباهتشة التركي بنتيجة 5-3 في المباراة التي أقيمت على ملعب أليانز أرينا ليحصد المركز الثالث في بطولة أودي الودية.

كريم بنزيمة توهج وسجل 3 أهداف في الدقائق 12 و27 و53 كما سجل ناتشو في الدقيقة 62 وماريانو في الدقيقة 79.

فيما سجل أهداف أهداف فنرباهتشة كل من: جاري رودريجيز ونبيل درار وأوزان توفان في الدقائق 6 و35 و59.

وأجرى زين الدين زيدان 10 تغييرات خلال المباراة الودية، ليكون ناتشو هو اللاعب الوحيد الذي شارك في المباراة كاملة من ريال مدريد.

وكان ريال مدريد قد خسر نصف النهائي ضد توتنام بهدف دون رد، ليتأهل الفريق الإنجليزي لمواجهة بايرن ميونيخ في نهائي البطولة الودية.

انتصار ريال مدريد هو الأول للفريق خلال فترة الإعداد للموسم الجديد.

وخسر ريال مدريد وديا من بايرن ميونيخ وأتلتيكو مدريد بالإضافة لمباراة توتنام، وتعادل مع أرسنال.

ويفتتح ريال مدريد مشواره في الدوري الإسباني بمواجهة سلتا فيجو يوم 17 أغسطس المقبل.

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