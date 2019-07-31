نجح نادي بيراميدز مساء اليوم الأربعاء في إتمام ثامن صفقاته الصيفية بعدما ضم إبراهيم حسن قادما من صفوف الزمالك.

وتحدث مصدر من بيراميدز فضل عدم ذكر اسمه لـFilGoal.com قائلا: "تعاقدنا مع إبراهيم حسن لأربع سنوات".

وواصل "تسلمنا الاستغناء الخاص باللاعب منذ قليل لتسجيله في قائمة الفريق الإفريقية".

وحسبما علم FilGoal.com فإن الصفقة كلفت خزائن بيراميدز 16 مليون جنيه.

وأصبح إبراهيم حسن هو ثامن صفقات بيراميدز الصيفية بعد كل من محمد عطوة وجون أنتوي وإسلام عيسى ومحمود حمادة وطارق طه وأحمد علي ودودو الجباس.

وانضم إبراهيم حسن إلى الزمالك قادما من الإسماعيلي الصيف الماضي وشارك مع الفريق الأبيض في 29 مباراة في كل البطولات سجل خلالهم ثلاثة أهداف وصنع سبعة.

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