سعفان: كل حراس مصر متشابهون باستثناء محمد الشناوي.. ونفاضل بين اثنين لتعويض عواد

الأربعاء، 31 يوليه 2019 - 15:07

كتب : FilGoal

محمد الشناوي - أحمد الشناوي - عصام الحضري - محمد عواد - مصر

قال سعفان الصغير مدرب حراس مرمى الإسماعيلي إن تعويض محمد عواد الذي انتقل إلى الزمالك لا يبدو أمرا صعبا.

وأعلن الزمالك رسميا يوم الأربعاء ضم حارس الإسماعيلي الذي لعب الموسم الماضي مع الوحدة السعودي.

وصرح الصغير عبر البرنامج الإذاعي (وان تو) "كل حراس المرمى في مصر متشابهون، لا توجد فوارق كبيرة بينهم باستثناء محمد الشناوي الذي كان أساسيا مع المنتخب المصري وقدم مستويات مميزة في كأس الأمم الإفريقية".

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وأشار سعفان إلى أنه يفاضل بين الحارسين عامر عامر لاعب الإنتاج الحربي والمهدي سليمان من بيراميدز لتعويض الاستغناء عن عواد.

واستدرك "إلا أن مطالب الحارسين المادية تفوق ميزانية النادي، وهو ما أعاق أيضا التفاوض معهما في وقت سابق".

وأتم تصريحاته "إذا لم نتوصل لاتفاق مع أي منهما، سيتم الاعتماد على الثنائي محمد مجدي ومحمد فوزي، رغم أن الفريق في حاجة لخبرات كبيرة في ظل المشاركة بالبطولة العربية وضغط جدول مباريات الدوري بالموسم الجديد".

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