سكاي: إيكاردي إلى روما ودجيكو لـ إنتر في صفقة تبادلية

صفقة تبادلية جديدة تلوح في الأفق بين إنتر وروما ستتضمن ماورو إيكاردي وإدين دجيكو.

وبحسب شبكة سكاي إيطاليا فإن إيكاردي لا يمانع الانتقال إلى روما وفتح الباب للتفاوض مع نادي العاصمة، وقد يدخل ضمن الصفقة دجيكو الذي يعد الخيار الأول لتدعيم هجوم إنتر.

إنتر يرغب في التعاقد مع دجيكو، وقدم عرضا مقابل 13 مليون يورو إلا أن روما يريد 20 مليون يورو للموافقة على الصفقة.

لكن اتجاه إيكاردي للتفاوض مع روما قد يُعجل بإتمام الصفقة مع حصول إنتر على مقابل مالي بالإضافة لدجيكو.

وكانت إدارة إنتر قد أعلنت عن خروج إيكاردي من حسابات الفريق في الموسم المقبل وعرضه للبيع، وهو ما اتفق عليه أنطونيو كونتي المدير الفني للفريق.

وطلب كونتي التعاقد مع دجيكو لتدعيم هجوم الفريق.

وينوي إيكاردي الاستمرار في الدوري الإيطالي وعدم الرحيل عنه بسبب حمل زوجته ورغبتها في تربية الأطفال في إيطاليا.

ودخل إيكاردي في مفاوضات مع يوفنتوس قبل أن تتوقف مجريات الصفقة مؤقتا.

وكانت شبكة "ميدياسيت" الإيطالية قد ذكرت أن إنتر لا يرغب في بيع مهاجمه الأرجنتيني إلى يوفنتوس وأن إدارة الأفاعي تُفضل انتقاله لـ نابولي.

إيكاردي سجل 124 هدفا في 219 مباراة بقميص إنتر في جميع المسابقات وساهم في عودة الأفاعي لدوري أبطال أوروبا بعد غياب 6 سنوات لموسمين على التوالي.

لكن خلافات مع إدارة ناديه ومدربه السابق لوتشيانو سباليتي أغلقت الباب أمام استمراره.

المهاجم الأرجنتيني البالغ 26 عاما سجل 16 هدفا في 35 مباراة بجميع المسابقات الموسم المنقضي بقميص إنتر.

ويمتد تعاقد إيكاردي مع النيراتزوري حتى صيف عام 2021.

وانضم إيكاردي إلى إنتر قادما من صفوف سامبدوريا في صيف عام 2013.

بينما يلعب دجيكو مع روما منذ عام 2015 قادما من مانشستر سيتي على سبيل الإعارة قبل شراء عقده نهائيا صيف 2016.

وسجل دجيكو 87 هدفا خلال 179 مباراة مع روما في كل المسابقات.

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