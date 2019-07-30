خاص مصدر من جهاز خالد جلال لـ في الجول: إدارة الزمالك هي من ستعد قائمة الفريق الإفريقية

الثلاثاء، 30 يوليه 2019 - 18:28

كتب : FilGoal

الأهلي - الزمالك

نفى الجهاز الفني السابق لنادي الزمالك، مسؤوليته عن اختيار القائمة الإفريقية للفريق للموسم المقبل.

وقال مصدر من الجهاز الفني السابق لنادي الزمالك في تصريحات لـFilGoal.com: "خالد جلال لم يحدد قبل رحيله، أي قائمة إفريقية للزمالك".

وأضاف "القائمة من المفترض أن ترسل في موعد أقصاه، مساء غد الأربعاء".

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المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أكمل "القائمة التي سيرسلها نادي الزمالك للاتحاد الإفريقي، ستكون من اختيار مجلس إدارة النادي وليس الجهاز الفني".

إدارة الزمالك أقالت خالد جلال المدير الفني السابق لنادي الزمالك، وجهازه كاملا على خلفية الخسارة أمام الأهلي بهدف مقابل لا شيء، في ختام الدوري لموسم 2018/2019.

ويعد مساء غد الأربعاء، والموافق 31 يوليو، هو الموعد النهائي للقيد الإفريقي لبطولتي دوري أبطال إفريقيا، والكونفدرالية الإفريقية.

ويشارك الزمالك في بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم المقبل 2019/2020 بعدما حصد لقب الكونفدرالية الإفريقية عن الموسم الماضي.

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