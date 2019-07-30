بالفيديو – بايرن ميونيخ يسحق فينيربهاتشه في كأس أودي

الثلاثاء، 30 يوليه 2019 - 22:47

كتب : محرر في الجول

بايرن ميونيخ

فاز فريق بايرن ميونيخ على فينيربهاتشه بنتيجة 6-1 في بطولة كأس أودي الودية.

وتناوب على تسجيل أهداف بايرن ميونيخ: ريناتو سانشيز وليون جورتسيكا وكينجسلي كومان وتوماس مولر (3 أهداف)

وتأهل بايرن ميونيخ لمواجهة توتنام في المباراة النهائية للبطولة الودية التي تُلعب على ملعب أليانز أرينا غدا الأربعاء.

فيما يلعب ريال مدريد مع فينيربهاتشه على المركز الثالث في البطولة.

وخاض بايرن ميونيخ 3 مباريات ودية قبل مواجهة اليوم، ضد أرسنال وخسر 2-1، وضد ريال مدريد وفاز 3-1 وضد روما وفاز 1-0.

ويبدأ بايرن ميونيخ مشواره في الدوري الألماني بمواجهة هيرتا برلين يوم 16 أغسطس المقبل.

طالع أيضا

أوناجم لـ في الجول: سعيد بالتواجد في الزمالك.. لدي طموحات كبيرة لتحقيقها

مصدر من الزمالك لـ في الجول: كل شيء تم مع الإسماعيلي.. عواد انضم لنا

الأهلي لـ في الجول: اطلع بره طلب خوض مباراتي إفريقيا في مصر.. ننتظر المخاطبات

حوار – محمود متولي: ما حدث من جماهير الأهلي يحملني مسؤولية كبيرة.. وهذه أصعب لحظات المفاوضات

مصدر من جهاز خالد جلال لـ في الجول: إدارة الزمالك هي من ستعد قائمة الفريق الإفريقية

بايرن ميونيخ ريال مدريد

نرشح لكم

أخر الأخبار

محمد عواد: الأمور تمت.. تنازلت عن جزء كبير من مستحقاتي للانضمام للزمالك 19 دقيقة | الدوري المصري
وكيله: صفقة انتقال متولي للأهلي مؤجلة منذ يناير 23 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول – بامبو ضمن صفقات يقدمها الزمالك في مؤتمر رئيس النادي الأربعاء 47 دقيقة | الدوري المصري
عبد الحفيظ يرد على منتقدي التتويج بالدوري: منافسو الأهلي قبل صفقات يناير عطلوا الخصم 54 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول – أوناجم يوقع على عقود انضمامه للزمالك ساعة | الدوري المصري
مصدران من بيراميدز والأهلي يكشفان لـ في الجول جديد انتقال أفشة.. صفقة تبادلية في الأفق وساعات حاسمة ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مصدر مقرب من بيراميدز لـ في الجول: النادي لا يمانع بيع أي لاعب إلا أربعة 2 في الجول يكشف.. خطوة تفصل أفشة عن الانضمام لـ الزمالك في صفقة تبادلية 3 بعد تتويج الأهلي باللقب.. أمير مرتضى يُعقب على تصريح "بيراميدز هو منافس الزمالك" 4 انتهت في مونديال شباب اليد - مصر (33) (35) فرنسا.. الفراعنة يودعون المسابقة

قد ينال إعجابك