بالفيديو – بايرن ميونيخ يسحق فينيربهاتشه في كأس أودي

فاز فريق بايرن ميونيخ على فينيربهاتشه بنتيجة 6-1 في بطولة كأس أودي الودية.

وتناوب على تسجيل أهداف بايرن ميونيخ: ريناتو سانشيز وليون جورتسيكا وكينجسلي كومان وتوماس مولر (3 أهداف)

وتأهل بايرن ميونيخ لمواجهة توتنام في المباراة النهائية للبطولة الودية التي تُلعب على ملعب أليانز أرينا غدا الأربعاء.

فيما يلعب ريال مدريد مع فينيربهاتشه على المركز الثالث في البطولة.

وخاض بايرن ميونيخ 3 مباريات ودية قبل مواجهة اليوم، ضد أرسنال وخسر 2-1، وضد ريال مدريد وفاز 3-1 وضد روما وفاز 1-0.

ويبدأ بايرن ميونيخ مشواره في الدوري الألماني بمواجهة هيرتا برلين يوم 16 أغسطس المقبل.

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