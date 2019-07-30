لجنة التخطيط بالأهلي: صفقات 2019 كافية.. لن نتحول إلى مخزن لاعبين

الثلاثاء، 30 يوليه 2019 - 22:47

كتب : FilGoal

أليو ديانج يتدرب على ملعب مختار التتش

أبدى طه إسماعيل رئيس لجنة التخطيط بالنادي الأهلي رضاه عن تحرك الإدارة في ملف الصفقات للموسم الجديد.

وأشار إسماعيل إلى أن صفقة التعاقد مع محمود متولي لاعب الإسماعيلي مهمة، لإجادته مهام لاعب الوسط وقلب الدفاع.

وأضاف طه عبر قناة الأهلي "الفريق يعاني من نقص في خط الدفاع، ويتم اللجوء للظهيرين أيمن أشرف ومحمد هاني في قلب الدفاع لتعويض محمد نجيب وسعد سمير ومحمد نجيب عند الإصابة أو الإيقاف".

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وتابع رئيس لجنة التخطيط بالأهلي "استمرار رمضان صبحي يعد أيضا خطوة مهمة".

وتطرق طه إسماعيل للحديث عن صفقة أليو ديانج، قائلا "لم أره، ولكنه إضافة للمستقبل في مركز لاعب الوسط بجوار حسام عاشور والسولية".

ولفت "علمت إن ديانج سنه صغير، ويجيد قطع الكرات واللعب أمام رباعي الدفاع".

واختتم تصريحاته "لا نركز على كثرة الصفقات، فالإدارة تعاقدت في يناير مع عدد كبير، لن نتحول إلى مخزن لاعبين بل نخطط لدعم المراكز".

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