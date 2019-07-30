طه إسماعيل: إهدار الفرص مشكلة في الأهلي.. لاسارتي ليس مسؤولا عنها

أقر طه إسماعيل مدير لجنة التخطيط بالأهلي بمعاناة الفريق من مشكلة إهدار الفرص على مدار الموسم الماضي، مشيرا إلى بعض ملامح الاجتماع مع المدير الفني للفريق منذ ساعات قليلة.

وصرح إسماعيل عبر قناة الأهلي "الغرض الرئيسي من الاجتماع مع لاسارتي اليوم الثلاثاء هو الاستقرار على المقيدين في القائمة الإفريقية، لقد ناقشنا القائمة من كل الجوانب خاصة أننا نختار من مجموعة كبيرة من اللاعبين في المراكز المختلفة".

وأضاف "المناقشة كانت إيجابية دون تربص ولاسارتي مطمئن للتشاور معنا فالهدف واحد، ومتجاوب في تبادل الآراء ومتفقون في معظم التوجهات".

وأشار "لقد أشادت اللجنة في اجتماعها بمجهود لاسارتي في التتويج بالدوري ونجاحه في تثبيت الفريق بعد عدة صفقات وعودة المصابين وإجادة سياسة التدوير في بعض الأحيان، فهي ميزة جيدة جدا انفرد بها الأهلي عن باقي منافسيه وعدم الاعتماد على 11 لاعبا فقط وتفادي آثار سلبية على النواحي البدنية أو النفسية للاعبين البعيدين عن المشاركة".

وتابع "البعض غير مقتنع بقدرات لاسارتي، وطموحاته كبيرة وأحيانا خيالية، وأن الأهلي سيفوز بخمسة أهداف في كل مباراة، إلا أن الفريق يعاني من إهدار الفرص السهلة أمام مرمى المنافسين، إنها مشكلة واضحة وتؤدي إلى فوز بهدف متأخر لمعلول أو رمضان صبحي، ويصنف ذلك أنه فوز صعب"

وواصل طه إسماعيل "عمل لاسارتي يتلخص في خلق فرص عديدة، فهو ليس مسؤولا عن إحراز الأهداف، بل مشكلة المهاجمين لأن نسبة التهديف من الفرص قليلة مما يؤدي إلى الفوز بصعوبة".

وأردف "لقد أنجز مارتن لاسارتي المهمة أيا كانت آراء الجماهير، فهو منظم في عمله، مما ساهم في ثبات المستوى والنتائج ومنح الفرصة لعدة لاعبين".

واستدرك رئيس لجنة التخطيط "الخسارة أمام صن داونز بخمسة أهداف مفاجأة مثل فوز مانشستر سيتي على تشيلسي بستة أهداف، هذا ليس مقياسا، كذلك ليفربول فاز برباعية على برشلونة، كلها نتائج خارجة عن التوقعات".

وأتم طه إسماعيل تصريحاته "لقد تعهد لاسارتي في ختام الاجتماع بأن تكون المهمة الرئيسية في الموسم الجديد، هي الفوز بدوري أبطال إفريقيا".

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