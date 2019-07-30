مانشستر يونايتد يعلن غياب بايلي 5 أشهر بسبب الإصابة

إصابة جديدة تضرب الإيفواري إريك بايلي فريق مانشستر يونايتد ستمنعه من بدء الموسم مع الفريق.

إريك بايلي النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

وأعلن مانشستر يونايتد عن غياب بايلي عن الفريق لمدة 5 أشهر بسبب الإصابة التي لحقت به في مباراة توتنام.

وقال أولي جونار سولشاير المدير الفني للفريق: "بايلي أجرى عملية جراحية وسوف يغيب لمدة تتراوح بين 4 أو 5 أشهر".

الإصابة هي الرابعة لبايلي مع مانشستر يونايتد.

إذ أصيب في موسم 2016-2017 في الركبة وغاب عن 8 مباريات، وفي موسم 2017-2018 غاب عن 26 مباراة بسبب إصابات مختلفة.

ويلعب بايلي مع يونايتد منذ عام 2016 قادما من فياريال.

وخاض المدافع الإيفواري صاحب الـ24 عاما 74 مباراة مع الشياطين الحمر.

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