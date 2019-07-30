تقرير: راموس تراشق مع مودريتش في مباراة توتنام

الثلاثاء، 30 يوليه 2019 - 21:59

كتب : محرر في الجول

سيرخيو راموس - لوكا مودريتش - ريال مدريد

يبدو أن الأنباء السيئة في ريال مدريد لا تتوقف عند الخسارة من توتنام وحسب، إذ تراشق سيرخيو راموس ولوكا مودريتش.

لوكا مودريتش

النادي : ريال مدريد

سيرخيو راموس

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

وبحسب إذاعة "أوندا ثيرو" الإسبانية فإن راموس ومودريتش تحدثا بحدة خلال المباراة الودية.

الواقعة حدثت حين طلب راموس من مودريتش أن يلعب بشكل أفضل ليرد عليه مودريتش ويقول له "أتركني وشأني".

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وخسر ريال مدريد بهدف دون رد من توتنام في بطولة كأس أودي الودية.

خسارة ريال مدريد ليست الأولى في فترة الإعداد، إذ خسر الفريق من بايرن ميونيخ بنتيجة 3-1 وأتلتيكو مدريد 7-3 وتعادل مع أرسنال 2-2 ولم يفز في أي مباراة ودية حتى الآن.

ويفتتح ريال مدريد مشواره في الدوري الإسباني بمواجهة سلتا فيجو يوم 17 أغسطس المقبل.

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