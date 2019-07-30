خاص مصدر من الإسماعيلي لـ في الجول: نستعد لإعارة شكري نجيب إلى المقاولون ووجيه عبد الحكيم لسموحة

الثلاثاء، 30 يوليه 2019 - 21:51

كتب : ياسر الشريف

شكري نجيب

يستعد الإسماعيلي لإعارة لاعبيه شكري نجيب ووجيه عبد الحكيم خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال مصدر من الإسماعيلي فضل عدم ذكر اسمه لـFilGoal.com: "نستعد لإعارة شكري نجيب إلى المقاولون العرب ووجيه عبد الحكيم إلى سموحة".

وإن تمت الصفقة فستكون هذه هي المرة الثانية التي يرتدي فيها شكري نجيب قميص المقاولون بعد موسم 2017-2018.

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أما وجيه عبد الحكيم فستكون هذه هي المرة الأولى التي يرتدي فيها قميص آخر في الدوري غير الإسماعيلي بعد انضمامه للدراويش في 2017.

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شكري نجيب الإسماعيلي في الدوري

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