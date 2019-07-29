بعد 3 سنوات من مغادرته.. رسميا - أبو جبل يعود إلى الزمالك

أعلن نادي سموحة عن انتقاله حارس مرماه محمد أبو جبل إلى صفوف الزمالك في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال سموحة عبر حسابه على تويتر:

"حارس الفريق الاول الدولي محمد ابوجبل ينتقل إلى نادي الزمالك بعقد بيع نهائي، شكرأ جابسكي على كل ماقدمته للفريق"

حارس الفريق الاول الدولي محمد ابوجبل ينتقل إلى نادي الزمالك بعقد بيع نهائي، شكرأ جابسكي على كل ماقدمته للفريق. 🔵😞#POA #فخر_اسكندرية pic.twitter.com/wUNAv6NnX5 — Smouha SC (@SmouhaOfficial) July 29, 2019

وصرّح فرج عامر رئيس نادي سموحة عبر برنامج "الماتش" في صدى البلد، أن الصفقة تمت مقابل 13 مليون جنيه، بالإضافة إلى انتقال عمر صلاح وداودا من صفوف الزمالك بشكل نهائي.

يأتي ذلك بعد 24 ساعة من تصريحات رئيس نادي الزمالك التي أعلن فيها إتمام الاتفاق مع إدارة سموحة لاستقدام أبو جبل بعقد يمتد لـ5 سنوات.

الزمالك استغنى اليوم الإثنين عن حارس مرماه عمر صلاح الذي انتقل إلى سموحة، وحارس مرماه الآخر عماد السيد الذي انتقل إلى الاتحاد السكندري.

أبو جبل (30 عاما) لعب في صفوف الزمالك ما بين 2013 و2016، لكنه فشل حينها في حجز مركز أساسي، ليرحل إلى سموحة في صفقة انتقال حر.

وخاض أبو جبل 33 مباراة بقميص سموحة في الدوري المصري لموسم 2018\2019، وخرج بشباك نظيفة 10 مرات، ليدخل قائمة منتخب مصر الأولية لكأس الأمم الإفريقية 2019، قبل أن يُستبعَد من القائمة النهائية.

الزمالك يعاني من إصابة حارس مرماه الأساسي محمود عبد الرحيم جنش على مستوى وتر أكيليس، خلال تواجده في معسكر منتخب مصر بأمم إفريقيا.

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