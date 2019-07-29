ميدو: الزمالك أبلغنا باستمرار شيكابالا مع الفريق الموسم المقبل

كشف أحمد حسام "ميدو" المدير الفني لفريق مصر للمقاصة انسحاب ناديه من صفقة التعاقد مع محمود عبد الرازق "شيكابالا" بسبب استمرار الأخير مع الزمالك.

وقال ميدو: "في البداية تحدثنا مع الزمالك حول إمكانية تعاقدنا مع شيكابالا".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة صدى البلد "تحرُكنا لضم شيكابالا كان لوجود رغبة سابقة لدى الزمالك في ترك اللاعب ولكن الأمور تغيرت الآن".

وأوضح "الزمالك أبلغنا باستمرار شيكابالا مع الفريق في الموسم المقبل، ومن هنا انتهى الأمر بالنسبة لنا".

وتابع "استمرار شيكابالا مع الزمالك يُسعدني بشكل شخصي وأتمنى له التوفيق".

رئيس مجلس إدارة الزمالك كشف في وقت سابق تجهيزه لمفاجأة لـ شيكابالا سيلعن عنها يوم الأربعاء المقبل.

شيكابالا صاحب الـ 33 عاما عاد إلى الزمالك من جديد بعد نهاية فترته القصيرة للغاية مع أبولون اليوناني.

ولعب شيكابالا 11 مباراة مع أبولون في اليونان ونجح في التسجيل مرة والصناعة مرة.

مع الزمالك، سجل شيكابالا 48 هدفا وصنع 59 خلال مشاركته في 222 مباراة مع الفارس الأبيض في الدوري والكأس ودوري الأبطال والسوبر.

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