بعد شهرين من الحادث.. خروج ابن عم رييس من المستشفى

خرج خوسيه مانويل كالديرون، ابن عم خوسيه أنطونيو رييس، من المستشفى بعد شهرين من حادث السيارة الذي أودى بحياة الأخير.

خوسيه أنطونيو رييس النادي :

رييس لقي حتفه في حادث سيارة أليم يوم 1 يونيو، مصير نال من ابن عمه جوناثان رييس، فيما تعرض خوسيه مانويل كالديرون لإصابات بالغة أجبرته على القبوع في العناية المركزة طوال 8 أسابيع.

وكالة الأنباء الإسبانية ذكرت أنه خضع لعلاج بطيء بسبب سوء خطورة الإصابات التي تعرض لها، قبل أن يكون قادرا على مغادرة المستشفى أخيرا.

وكان رييس نجم إشبيلية، وأرسنال، وريال مدريد، وأتليتكو مدريد السابق قد توفي أثناء قيادته سيارته عائدا إلى بلدته في مدينة إشبيلية، عن عمر 35 عاما.

رييس كان مصحوبا براكبين من أقاربه، أحدهما لم يكن محظوظا للنجاة، فيما كُتب للآخر البقاء على قيد الحياة.

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