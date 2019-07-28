يد - فرنسا تتوج ببطولة العالم بعد إسقاط كرواتيا

الأحد، 28 يوليه 2019 - 18:11

كتب : محرر FilGoal.com

كرة يد - فرنسا

توج المنتخب الفرنسي لشباب كرة اليد بلقب بطولة العالم عقب التفوق على كرواتيا بنتيجة 28-23 يوم الأحد.

وكان المنتخب المصري للشباب في كرة اليد قد الميدالية البرونزية في بطولة العالم المقامة بإسبانيا بالفوز 37-27 على البرتغال.

وأنهى المنتخب الفرنسي الشوط الأول بالتقدم 15-10.

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وحافظ على تقدمه حتى أنهى اللقاء بفارق 5 أهداف.

اللقب هو الثاني لفرنسا عبر تاريخها.

كان المنتخب الفرنسي قد مر إلى النهائي بالفوز على مصر.

كان شباب مصر لليد قد أنهوا مرحلة المجموعات في صدارة المجموعة الثانية من كأس العالم للشباب المقامة في إسبانيا.

خمسة انتصارات على التوالي للمنتخب المصري بعد الفوز سابقا على أستراليا 44-17، نيجيريا 47-30، السويد 32-22 وكوريا الجنوبية 38-36. وفرنسا 37-32.

وأصبح المنتخب المصري هو أول فريق غير أوروبي يتصدر مجموعته منذ عام 2009.

وحقق شباب مصر في النسخة الماضية من بطولة العالم للشباب عام 2017 المركز الـ17.

وسبق أن فازت مصر باللقب من قبل مرة واحدة عام 1993، والميدالية البرونزية عام 1999 والمركز الرابع ثلاث مرات أعوام 2009 و2011 و2015.

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